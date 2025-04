Massive Gravitation: Geisterjägerin knackt das größte Rätsel der Kosmologie

Etwa einmal im Monat macht sie das: Mit der U-Bahn fährt de Rham hinaus in die Vororte von London und hält dort Vorträge über Physik. Meist seien es nicht so wohlhabende Schulen, berichtet de Rham, während wir in einem klappernden Waggon der Londoner Tube sitzen. Manchmal sei sie in ärmeren Gegenden unterwegs, wo es an Lehrkräften mangele. »Es kommt vor, dass es an der ganzen Schule keinen Physiklehrer gibt«, erzählt sie, »und dann muss ein Biologielehrer den Unterricht übernehmen.« Einmal sei die Anfrage für einen Vortrag sogar von einem Schüler gekommen. »Wie könnte ich da ›nein‹ sagen?«, fragt die dreifache Mutter.

De Rham ist im Jahr 2024 zu einem regelrechten Star geworden – sofern man in der Wissenschaft von so etwas sprechen kann. Es begann mit der Veröffentlichung ihres autobiografischen Sachbuchs »Die Schönheit des Fallens«. Plötzlich meldeten sich zahlreiche Journalisten bei ihr, sie wurde in Fernsehsendungen eingeladen, ins Radio, zu Podcasts – und es erschienen jede Menge Zeitungsartikel über sie. »Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet«, sagt sie. Inzwischen sei sie ganz froh, dass sich die Aufmerksamkeit wieder gelegt habe.

Anders als viele andere Sachbücher in dem Bereich ist de Rhams Geschichte keine reine Erfolgsstory. Sie spricht unverblümt über die Misserfolge und die herben Rückschläge, die sie im Lauf ihres Lebens einstecken musste. Zum Beispiel die Diagnose kurz vor ihrem Heimflug, die sie für die Raumfahrt untauglich machte – und das, nachdem ihr Traum zum Greifen nah war: Sie hatte es in die engste Auswahl für das Raumfahrtprogramm der ESA geschafft.