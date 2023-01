13 Hunderassen im Vergleich: Kluger Collie, cooler Hovawart

Als Nächstes wurde ein Aktivitätsmesser am Halsband befestigt. Dann durfte der Hund frei laufen und die unbekannte Umgebung auskundschaften, einen ungefähr 30 Quadratmeter großen Raum. Cockerspaniel und Belgischer Schäferhund (Malinois) gingen am häufigsten auf Erkundungstour, Shelties am seltensten; sie blieben lieber bei ihren Menschen.

Nun folgten die eigentlichen Tests (hier ein paar Videobeispiele). Lag der Lieblingssnack in einem durchsichtigen Behälter, steckten rund 80 Prozent der Border Collies gezielt und ohne Fehlversuch ihre Nase durch eine dafür vorgesehene Öffnung. Unter den Malinois schafften das nur knapp 60 Prozent; dafür gelang es fast allen von ihnen, innerhalb von drei Minuten den Weg um ein Gatter zu laufen. Daran scheiterten dagegen mehr als 20 Prozent der Golden Retriever. Unter den erfolgreichen Tieren brauchten Golden und Labrador Retriever am längsten; Border Collie, Australian Shepherd, Deutscher Schäferhund und Malinois kamen am schnellsten zum Ziel. Auch sonst bewegte sich der Malinois laut Aktivitätsmesser am meisten, der Hovawart am wenigsten.