Coronavirus in Deutschland: Immer mehr jüngere Menschen erkranken schwer an Covid-19

Es geschieht, was Epidemiologen vorhergesagt hatten: Waren es zu Beginn der Corona-Pandemie vor allem die Alten, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, infizieren sich seit einigen Monaten vermehrt jüngere Menschen in Deutschland. Hohe 7-Tage-Inzidenzen wurden laut Robert Koch-Institut (RKI) zuletzt in der Altersgruppe der 10- bis 24-Jährigen beobachtet, heißt es im aktuellen Wochenbericht des Instituts.

Auffällig ist zudem, dass in dieser Phase der Pandemie auch auf den Intensivstationen vermehrt jüngere Menschen behandelt werden. Von all jenen, die in der vergangenen Woche wegen ihrer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus mussten, waren die meisten zwischen 35 und 59 Jahre alt. Das heißt nicht, dass bis heute nicht auch Ältere eine Intensivbehandlung benötigen, doch die Anteile der Altersgruppen haben sich im Verlauf der Pandemie verschoben, wie die folgende Grafik zeigt:

Anders als im Vorjahr sind also inzwischen längst nicht mehr vor allem Seniorinnen und Senioren betroffen: Knapp jeder zehnte derzeit auf einer Intensivstation behandelte Covid-19-Patient ist den Daten des Divi-Registers zufolge 30 bis 39 Jahre alt, knapp jeder fünfte 40 bis 49 Jahre (Stand 26.8., Aktualisierung jeweils donnerstags). Die 50- bis 59-Jährigen stellen etwa ein Viertel der Patienten, die 60- bis 69-Jährigen rund ein Fünftel. Vor allem Ungeimpfte erkranken schwer und sterben an den Folgen von Covid-19.

Insgesamt behandeln Ärztinnen und Pfleger derzeit 1091 Menschen wegen Covid-19 intensiv. Knapp die Hälfte der Betroffenen muss beatmet werden. Damit setzt sich ein Trend fort; die Zahl der mit Covid-19-Erkrankten belegten Intensivbetten pro 100 000 Einwohner steigt seit Ende Juli langsam, aber sicher an. Binnen eines Monats hatte sich die Zahl der mit Sars-CoV-2 Infizierten auf den Intensivstationen zuletzt verdoppelt.