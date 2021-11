Covid-19: Wie viele Geimpfte liegen im Krankenhaus?

Der Anteil der Geimpften im Krankenhaus ist seit dem Sommer deutlich gestiegen. Laut Angaben des Robert Koch-Instituts waren im Oktober – Kalenderwoche 40 bis 43 – rund 21 Prozent der hospitalisierten Erwachsenen unter 60 und 45 Prozent ab 60 Jahre geimpft. Im August waren es noch 6 beziehungsweise 18 Prozent.

Zwar waren im Oktober in beiden Altersgruppen auch mehr Menschen vollständig geimpft als im August. Die Impfquote ist in beiden Altersgruppen allerdings nicht so stark gestiegen wie der Anteil der Geimpften im Krankenhaus. Darin spiegelt sich der nachlassende Impfschutz, der auch in anderen Ländern bereits beobachtet wurde. Weil der Anteil der geimpften Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern steigen, zweifeln manche an der Wirkung einer Corona-Impfung. Doch weiterhin ist der Anteil der Geimpften auf den Stationen kleiner als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. Wären weniger Menschen geimpft, würden noch deutlich mehr im Krankenhaus landen.

Das RKI schätzt die Impfeffektivität bei Erwachsenen im Oktober auf rund 73 Prozent, bezogen darauf, wie viele registrierte Infektionen die Impfungen verhindern können. Die Methode berücksichtigt verschiedene Störfaktoren. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass zum Beispiel ein unterschiedliches Testverhalten von Geimpften und Ungeimpften zu Verzerrungen führt, schreibt das RKI in seinem Wochenbericht Anfang November. Kleine Fallzahlen sind außerdem besonders anfällig für zufällige Schwankungen.

Seit Impfstart sind rund 1200 Geimpfte ab 60 Jahren mit Covid-Diagnose gestorben, aber mehr als 11 200 Ungeimpfte. Dazu kommen 18 verstorbene Geimpfte unter 60 Jahre (darunter keine Kinder), gegenüber mehr als 1300 Ungeimpften. Das Sterberisiko liegt bei den coronainfizierten Älteren auch nach einer Impfung höher als bei den jüngeren Erwachsenen, weil ihr Immunsystem in der Regel schwächer ist – die meisten haben mehrere Vorerkrankungen. Außerdem liegt bei vielen die zweite Impfung länger zurück, ihr Impfschutz hat schon stärker nachgelassen – zwei Gründe dafür, dass die Booster-Impfung für Ältere Priorität hat.