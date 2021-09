Corona-Impfung: Indiens DNA-Impfstoff ist eine Weltpremiere

Im Vergleich zu den bislang zugelassenen mRNA-Impfstoffen hat ZyCoV-D zudem eine geringere Wirksamkeit. Allerdings lassen sich die Zahlen auch nicht ohne Weiteres miteinander vergleichen. Denn die Studien mit ZyCoV-D wurden Anfang 2021 in Indien durchgeführt, als die Delta-Variante dort bereits dominierte. Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna wurden hingegen früher erprobt, als noch weniger übertragbare Varianten von Sars-CoV-2 das Infektionsgeschehen bestimmten. »Die Wirksamkeit bezieht sich also im Wesentlichen auf die Delta-Variante«, sagt Jameel. Und dafür sei sie immer noch sehr ordentlich.

Kritisch betrachten einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen jedoch, dass der Zulassungsprozess nicht sonderlich transparent ablief. So wurden bislang keine Ergebnisse aus der Spätphase der klinischen Studie veröffentlicht. Der Hersteller Zydus Cadila begründet das damit, dass die Studie noch laufe. Man plane aber, bald eine vollständige Analyse zur Veröffentlichung vorzulegen. Das Unternehmen will die ersten Dosen bereits im September in Indien verabreichen. Bis Anfang 2022 sollen bis zu 50 Millionen Dosen produziert werden.

Corona-Impfstoffe könnten erst der Anfang sein

Neben ZyCoV-D befinden sich derzeit noch zwei weitere DNA-Impfstoffe gegen Covid-19 in der Endphase der klinischen Erprobung. Der eine wird vom japanischen Unternehmen AnGes mit Sitz in Osaka entwickelt. Der andere Impfstoff, an dem Weiner mitgearbeitet hat, stammt von Inovio Pharmaceuticals in Plymouth Meeting, Pennsylvania (USA). Das Vakzin von Inovio wird ebenfalls unter die Haut injiziert. Dabei kommt ein Gerät zum Einsatz, das die Haut mit kurzen elektrischen Impulsen beschießt. Dadurch bilden die Zellen kleine Poren, durch die der Impfstoff eindringen kann.

Richmond geht davon aus, dass es bald viele weitere DNA-Impfstoffe geben wird. Darunter solche, die auf Krankheiten abzielen, für die es heute noch gar keine Impfung gibt – vom Zytomegalie-Virus, das während der Schwangerschaft auf Babys übertragen werden kann, bis zum Respiratorischen Synzytialvirus (RSV). Auch gegen Grippe, das humane Papillomavirus (HPV), HIV und Zika werden DNA-Impfstoffe erprobt oder entwickelt.

Da DNA-Impfstoffe große Mengen an Informationen speichern können, können sie auch die Erbinformation großer, komplexer Proteine oder sogar mehrerer Proteine codieren. Weiner zufolge sind sie daher auch viel versprechende Kandidaten für eine Immunisierung gegen Krebs – eine Vision, an der Weiner selbst forscht. »Dies ist eine sehr aufregende Zeit für Gentechnologien«, sagt er. »Endlich haben sie die Chance zu zeigen, was sie können.«