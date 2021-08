Corona-Impfung: Wie oft verbreiten Geimpfte die Delta-Variante?

In einer Preprint-Studie, die am 11. August 2021 auf medRxiv veröffentlicht wurde, verglich das Team die Ct-Werte von 719 Personen zwischen dem 29. Juni und dem 31. Juli desselben Jahres, wobei 90 Prozent der 122 sequenzierten Coronavirus-Proben die Delta-Variante aufwiesen. Von den 311 geimpften Personen, die in dieser Gruppe positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, hatten die meisten Ct-Werte von weniger als 25, ein Wert, bei dem die Forscher das Vorhandensein von infektiösem Sars-CoV-2 erwarten. Um dies zu bestätigen, kultivierte das Team 55 Proben von geimpften und ungeimpften Personen, die Ct-Werte von weniger als 25 aufwiesen, und wies in fast allen Proben infektiöse Viren nach. Bei den meisten ungeimpften Personen lagen die Ct-Werte ebenfalls unter diesem Wert.

»Die Quintessenz ist, dass dies passieren kann – es kann wahr sein, dass geimpfte Menschen das Virus verbreiten können. Aber wir wissen noch nicht, wie groß ihr Anteil an der Gesamtverbreitung in der Gemeinschaft ist«, sagt Mitautor Thomas Friedrich, Virologe an der University of Wisconsin-Madison.

Daten aus Provincetown, Massachusetts, deuten auf ähnliche Ergebnisse hin. Nach großen Zusammenkünften in der Strandstadt entfielen fast drei Viertel der 469 neuen Covid-19-Fälle, die in dem Bundesstaat auftraten, auf geimpfte Personen. Das geht aus einem Bericht der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hervor. Sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Personen wiesen vergleichbar niedrige Ct-Werte auf, was auf eine hohe Viruslast hindeutet, und von den 133 sequenzierten Proben wurden 90 Prozent als Delta identifiziert. Die Ergebnisse veranlassten die CDC, ihre Leitlinien am 27. Juli 2021 zu aktualisieren und erneut zu empfehlen, dass Menschen in Gebieten mit hoher Übertragung in Innenräumen Masken tragen. Auch in Deutschland ist es weiterhin Pflicht, in bestimmten Situationen Masken zu tragen. In anderen ist es unabhängig von den Regelungen im Infektionsschutzgesetz weiterhin empfehlenswert.

Die Ergebnisse von Provincetown wurden mit großen Zusammenkünften in Verbindung gebracht, doch in Wisconsin gab es keine ähnlichen Aktivitäten. Demnach könnten auch kleine Zusammenkünfte in Haushalten zur Ausbreitung von Delta beitragen, sagt Friedrich.