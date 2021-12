Omikron-Variante: Mehrere Hinweise auf mildere Verläufe, doch Experten zweifeln

Studien deuten darauf hin, dass die Coronavirus-Variante Omikron weniger krank machen könnte als die Delta-Variante. Experten mahnten am Mittwoch aber, keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen: »Aktuell erscheinen mir die Daten zur Krankheitsschwere von Omikron noch etwas zu dünn, um daraus allgemein gültige Aussagen zu treffen«, sagte die Infektiologin Isabella Eckerle von der Universität Genf.

Neue Studien berichten über eher milde Krankheitsverläufe bei Omikron-Infektionen in Südafrika und im Vereinigten Königreich. Ein britisches Forschungsteam war bereits in Laborversuchen zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Die Arbeiten sind allerdings noch nicht von unabhängiger Seite begutachtet worden.

Das Team in Südafrika hatte zum Nachweis von Omikron einen speziellen PCR-Test gemacht, aber keine Vollsequenzierung, wie in Deutschland üblich. Aus den Daten von Anfang Oktober bis Ende November ergab sich laut den Autoren bei Omikron-Infektionen ein rund 80 Prozent geringeres Risiko als bei Delta, zur Behandlung ins Krankenhaus zu müssen, und ein rund 70 Prozent geringeres Risiko für einen schweren Verlauf. Waren die Patienten einmal in der Klinik, unterschieden sie sich jedoch nicht im weiteren Verlauf.

Eckerle warnte vor voreiligen Schlüssen. »Man muss bedenken, dass Südafrika eine junge Population hat, in den vorherigen Wellen bereits eine starke Übersterblichkeit entstand und die berichteten Fälle vor allem junge Menschen mit Impfdurchbrüchen waren«, sagte sie. »Auch zirkulierte in Südafrika vermehrt die Beta-Variante, so dass wahrscheinlich ein anderer immunologischer Hintergrund herrscht als bei uns.«