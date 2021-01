Corona-Pandemie: Das Sterben in Manaus sollte der Welt eine Warnung sein

Es hieß, die brasilianische Stadt Manaus habe die Herdenimmunität erreicht. Es hieß, das Coronavirus wäre dort unter Kontrolle. Nun gibt es nicht nur Zweifel an der Studie zur Immunität, sondern schlimmer: Die Intensivstationen in den Krankenhäusern der Metropole sind überfüllt, Sauerstoffvorräte nahezu aufgebraucht. Aus Kliniken ist zu hören, dass Menschen ersticken, weil Ärztinnen und Ärzte sie nicht ausreichend beatmen können. Das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen.

Was in diesen Tagen in Manaus geschieht, könnte weltweit Folgen haben. In der Stadt kursiert eine neue Variante des Coronavirus Sars-CoV-2. Ihre Eigenschaften deuten manche Forschende als erstes Zeichen, dass es im Kampf gegen Covid-19 in den nächsten Wochen und Monaten zu einem harten Rückschlag in der Bekämpfung der Pandemie kommen könnte.

Die Situation in Manaus ist ebenso dramatisch wie tragisch. Längst können Kliniken mehrere hundert Covid-19-Patienten, die eigentlich intensivpflichtig sind, nicht mehr aufnehmen, während Pfleger und Ärzte ihre Patienten auf den Stationen nicht mehr versorgen können. Auf Grund der vielen beatmungspflichtigen Covid-19-Erkrankten auf den Intensivstationen ist der Bedarf an Sauerstoff für die künstliche Beatmung enorm gestiegen, Krankenhauspersonal muss Patienten mancherorts mit Handpumpen beatmen. Das kann eine Person 20 Minuten leisten – dann muss jemand anderes helfen. Die Notlösung der Notlösung: Freiwillige, die zum Lebenretten in die Krankenhäuser kommen.

Verantwortlich für diese Situation sind zum einen die Behörden und die brasilianische Regierung. Die Krankenzahlen sind in der zweiten Dezemberhälfte rasant gestiegen, nachdem die Regeln zur Eindämmung der Pandemie kurz zuvor gelockert worden waren; darunter das Verbot von größeren Treffen und Abstandsregeln. Das hat es dem Virus vor allem während Weihnachten und den Feiern zum Ende des Jahres ermöglicht, sich vermehrt auszubreiten. Der rechtspopulistische brasilianische Staatspräsident Jair Bolsonaro trug seinen Teil bei, indem er immer wieder öffentlich die Gefährlichkeit des Virus herunterspielte und Zweifel an der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen säte: »Wir übernehmen keine Verantwortung«, sagte er. »Wenn du ein Krokodil wirst, ist das dein Problem.«

Zum anderen gibt es beunruhigende Anzeichen dafür, dass die Probleme nicht nur auf Brasiliens Umgang mit der Krise, sondern auch auf Veränderungen des Coronavirus zurückzuführen sind.

Eine Herdenimmunität war in Manaus vermutlich nie erreicht

Manaus war schon im April 2020, während der ersten Welle der Pandemie, eine Stadt mit besonders vielen Infizierten. Für die Toten mussten damals Massengräber ausgehoben werden. Weil das Virus sich so rasch verbreitete, vermuteten Forscherinnen und Forscher, dass binnen kurzer Zeit ein Großteil der Menschen den Erreger in sich trug. Bereits im Oktober 2020 sollten sich 76 Prozent der Bevölkerung in Manaus mit Sars-CoV-2 infiziert haben, hieß es im renommierten Wissenschaftsmagazin »Science«. Folglich hätte die Stadt laut offiziellen Kriterien die Herdenimmunität erreicht haben können. Was auch bedeutet: Es hätte keinen so krassen Ausbruch geben sollen, wie er aktuell in Manaus stattfindet.