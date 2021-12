Corona-Variante: Omikron entkommt Immunschutz nicht vollständig

Die ersten vorläufigen Daten geben Hinweise darauf, wie stark die Omikron-Variante von Sars-CoV-2 den Schutz durch Impfungen aushebelt. Demnach ist die Reduktion des Immunschutzes zwar deutlich, aber nicht vollständig. Laut den Analysen der Arbeitsgruppen von Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main und Alex Sigal von der University of KwaZulu-Natal in Durban bieten die durch zwei Impfdosen gebildeten Antikörper kaum messbaren Schutz vor Infektion, eine dritte Impfdosis sowie die Kombination von Infektion und Impfung blockieren das Virus jedoch merklich. Eine weitere Studie eines Teams um Daniel J. Sheward vom Karolinska-Institut in Stockholm deutet ebenfalls auf einen merklichen Restschutz hin, besonders durch die Kombination aus Impfung und Infektion.

Das zeigt, dass Omikron einer vorhandenen Immunität zwar weitgehend entkommt und vermutlich zu sehr vielen Impfdurchbrüchen führen wird. Allerdings ist der Verlust des Schutzes durch die Impfung nicht komplett. Die Studien messen nicht den tatsächlichen Schutz durch die Impfungen, sondern wie stark die vorhandenen Antiköper das Virus daran hindern, Zellen zu infizieren. Diesen Laborwert kann man nicht direkt in den tatsächlichen Impfschutz umrechnen.

Fachleute erwarten deshalb, dass die Impfstoffe insbesondere schwere Verläufe immer noch deutlich reduzieren. »Ich würde spekulieren, dass der Schutz vor schweren Erkrankungen bei immunisierten Personen einigermaßen hoch bleibt«, schreibt der Virologe Florian Krammer auf Twitter. Dafür gebe es mehrere Gründe, darunter nichtneutralisierende Antikörper sowie die Aktivität von T- und B-Zellen. Auch Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, sagte dem »Science Media Center«, er rechne mit einem vergleichsweise hohen Schutz vor schweren Erkrankungen.

Gleicher Rezeptor, weniger Schutz

Die Arbeitsgruppen um Ciesek und Sigal arbeiteten direkt mit Proben der in Südafrika erstmals isolierten Virusvariante, das Team um Sheward dagegen mit einem technisch erzeugten Pseudovirus, das Spike-Proteine trägt. Um die Wirkung der Antikörper durch Impfstoffe zu bestimmen, testeten die Fachleute, wie gut die Antikörper in Blutproben das Virus stoppten. Das Team um Sigal überprüfte so den Schutz von zwölf mit Biontech-Impfstoff immunisierten Personen. Sechs von ihnen waren zusätzlich mit Sars-CoV-2 infiziert gewesen. In den Versuchen sank die Schutzwirkung im Mittel um das 41-Fache im Vergleich zum ursprünglichen Virus, allerdings nicht bei allen Versuchspersonen gleichermaßen. Fünf der sechs Genesenen zeigten einen messbaren Schutz durch Antikörper.