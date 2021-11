Neue Corona-Variante B.1.1.529: Warum Omikron gefährlich ist

Seit die Delta-Variante aufgetaucht ist, hat keine weitere neue Linie von Sars-CoV-2 das Potenzial gezeigt, der Pandemie erneut eine Wendung zu geben. Doch das könnte jetzt vorbei sein. Die inzwischen neben Südafrika und Botswana auch in Hongkong, Israel und Belgien gefundene Variante B.1.1.529 vereint gleich mehrere Besorgnis erregende Eigenschaften. Wie der Mediziner Richard Lessells von der University of KwaZulu-Natal in Durban auf einer Pressekonferenz der südafrikanischen Regierung berichtete, hat die Variante insgesamt 32 Mutationen im Spike-Protein. Hinzu kommen über ein Dutzend Mutationen in anderen Teilen des Virus. Das ist eine außerordentlich hohe Zahl, und es sind ungewöhnlicherweise bisher auch keine verwandten Varianten bekannt – es scheint beinahe so, als käme B.1.1.529 aus dem Nichts.

Die Entdeckung ist beunruhigend genug, so dass mehrere Staaten, darunter Deutschland, die EU, Großbritannien, Singapur und Indien, Einschränkungen für Reisende aus den betroffenen Ländern erlassen haben. Große Sorge bereiten den Fachleuten die vielen Veränderungen im Spike-Protein. Gleich drei davon sitzen nahe der so genannten Furin-Spaltstelle – jenem Punkt, an dem das Protein von Enzymen zerschnitten wird, was es effektiver an sein Zielprotein binden lässt. Einige andere Mutationen stehen laut früheren Studien im Zusammenhang mit einer schlechteren Bindung durch einige Antikörper. Zusammen mit der schieren Zahl der Mutationen im Spike-Protein legen diese Veränderungen nahe, dass die Variante einem vorhandenen Immunschutz entkommen kann. Andere Mutationen, wie eben die Veränderungen an der Furin-Schnittstelle, könnten das Virus außerdem ansteckender machen.

Ob die neue Variante tatsächlich nennenswert ansteckender ist und ob die Wirkung der Impfungen geringer ausfällt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Bislang sind weniger als 100 Fälle überwiegend in Südafrika sequenziert worden. Allerdings gibt es Indizien dafür, dass sich B.1.1.529 bereits schnell im ganzen Land ausbreitet. In der Provinz Gauteng, wo bisher die meisten Fälle der neuen Variante nachgewiesen wurden, steigen die Positivraten bei den Coronatests drastisch an. Nahezu alle in den letzten Tagen dort sequenzierten Viren gehören zur neuen Linie. Gauteng ist die bevölkerungsreichste Provinz des Landes, in der auch Johannesburg liegt, die mit etwa zehn Millionen Einwohnern größte Stadt Südafrikas.