Immunisierung: Was man von einem Impfstoff erhoffen kann

Impfen macht immun – oder? Für die ersten Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 wird das wohl nicht gelten. »Die Daten aus den Tierstudien deuten darauf hin, dass nur im Einzelfall ein Schutz vor Infektion mit Sars-Cov-2 durch die Impfung erreicht wird«, sagt Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, der deutschen Behörde, die für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist, bei seinem letzten Presse-Briefing Anfang des Monats. Warum ist das so, und was bringt uns ein Impfstoff dann überhaupt?

Ganz vorn im Rennen um den Impfstoff liegen solche Kandidaten, die auf neuartigen Technologien basieren – und das bedeutet, dass sie auch immunologisch ganz anders wirken als herkömmliche Vakzine. Die traditionellen Impfstoffe basieren meist auf Erreger-Proteinen, während bei den neuen Impfstoffkandidaten Sars-Cov-2-Gene in den Geimpften eingeschleust werden. Erst dort wird die Virus-Erbinformation in Proteine übersetzt, die wiederum eine Immunreaktion auslösen sollen. Dieses Prinzip ist dafür verantwortlich, dass diese Impfstoffe am weitesten im Zulassungsprozess sind. Die Forscher brauchten Anfang 2020 nicht einmal Virusmaterial, um mit der Entwicklung anzufangen. Es reichte die veröffentlichte Gensequenz.

Das ist nicht nur ein technischer Unterschied. Protein-Vakzine werden injiziert, gelangen in die Blutbahn – und sind damit außerhalb der Zellen. Genbasierte Impfstoffe dagegen müssen in menschliche Zellen hineinkommen. Diese Schwierigkeit zu überwinden lohnt sich aber, wie das Beispiel des am weitesten fortgeschrittenen Kandidaten zeigt.

Schimpansenvirus als Taxi

Bei dem an der University of Oxford entwickelten Vakzin AZD1222, das der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca bis zur Marktreife bringen will, handelt es sich um einen Vektor-Impfstoff. Das bedeutet, das Erbgut von Sars-Cov-2 reist in einem harmlosen Virus mit, das es in die Zellen hineinträgt. Forscher der University of Oxford bauten es in ein Adenovirus ein: eines, das nur bei Schimpansen, nicht aber Menschen vorkommt.