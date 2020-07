Roter Planet: Es wird voll auf dem Mars

Laden... © Nature; Witze, A. et al.: Countdown to Mars: three daring missions take aim at the red planet. Nature 583, 2020; dt. Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Suche nach Leben | Perseverance hat verschiedene Instrumente an Bord, die nach Spuren von Leben suchen sollen. Eines davon ist SHERLOC. Damit lässt sich Gestein mit einem ultravioletten Laser bestrahlen. Die reflektierten Strahlen und die Lumineszenz werden anschließend analysiert. Darin könnten sich Signale von organischen Molekülen und Mineralien finden lassen, die einst in Wasser entstanden sind.

Das Probenentnahmesystem von Perseverance wurde von Grund auf neu entwickelt. Wenn der Rover auf Gestein trifft, das die Missionswissenschaftler als interessant erachten, streckt er seinen 2,1 Meter langen Roboterarm aus und bohrt eine Probe von etwa der Größe einer Taschenlampe aus dem Gestein: 60 Millimeter lang und 13 Millimeter breit (siehe Grafik: »Der robotische Geologe«). Mittels Röntgen- und Ultraviolettspektrometern sollen die Gesteine im Detail analysiert werden, bevor sie in eine von insgesamt 43 röhrenförmige Kapseln kommen und versiegelt werden. Mindestens 20 dieser Röhren sollen gefüllt und auf der Marsoberfläche zwischengelagert werden, bis ein künftiger Roboter eintrifft, um sie zu abzuholen. Die NASA plant derzeit eine Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), um im Jahr 2026 eine Mission zu starten, die diese Gesteinsproben im Jahr 2031 zur Erde zurückbringen soll.

Zwischen dem 30. Juli und 15. August soll Perseverance von der Luftwaffenstation Cape Canaveral in Florida starten. Wenn alles nach Plan verläuft, wird er dann am 18. Februar 2021 im 45 Kilometer breiten Jezero-Krater landen, etwas nördlich des Marsäquators und an einer Stelle, die einst einen See und ein Flussdelta beherbergte. »Dieses ehemalige Delta bietet eine reiche Vielfalt an geologischen Landschaften. Dort soll der Rover viele interessante Proben sammeln, die Anzeichen von vergangenem Leben enthalten könnten«, sagt Kennda Lynch, eine Planetenwissenschaftlerin am Lunar and Planetary Institute in Houston, Texas, die den Krater Jezero untersucht hat. Die Ingenieure des Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Kalifornien, die das Fahrzeug gebaut haben, haben bereits mehrere, 15 Kilometer lange Routen um das Delta herum ausgearbeitet.

Laden... © Nature; Witze, A. et al.: Countdown to Mars: three daring missions take aim at the red planet. Nature 583, 2020; dt. Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Der robotische Geologe | Perseverance soll Gesteinsproben sammeln und bis zu 43 Exemplare aufbewahren. Die Proben sollen irgendwann auf die Erde gebracht werden und könnten den ersten definitiven Beweis dafür liefern, dass einst Leben auf dem Mars existierte.

Chinas Marsdebüt

China hat ziemlich ehrgeizige Pläne für seine erste Marsexpedition: Ein Orbiter, eine Landesonde und ein Rover, ausgestattet mit 13 wissenschaftlichen Instrumenten, sollen Ende Juli von einer Insel in Südchina starten. Die Mission mit dem Namen Tianwen-1, was so viel wie »Fragen an den Himmel« bedeutet, wird Chinas bislang fernste Reise ins All sein. Nach der Ankunft im Februar nächsten Jahres auf dem Mars soll eine umfassende Untersuchung von dessen Atmosphäre, seiner inneren Struktur und seiner Oberfläche durchgeführt werden – einschließlich einer Suche nach Wasser und Spuren von einstigem Leben.

Ein früherer Versuch, bei dem das Land im Jahr 2011 einen Orbiter an Bord eines russischen Raumschiffs zum Mars schicken wollte, endete mit dem Verschwinden der Sonden. Nach diesem herben Rückschlag konnte China jedoch eine Reihe von Erfolgen im Weltraum erzielen: Im Jahr 2013 war es das dritte Land, das ein Raumschiff auf dem Mond landete. Und erst im vergangenen Jahr setzte eine chinesische Landesonde erstmals auf jener Seite des Mondes auf, die von der Erde abgewandt ist. Und im Mai 2020 testete China erfolgreich ein Raumschiff, das die Besatzung zur neuen, voraussichtlich im Jahr 2022 fertig gestellten Raumstation des Landes bringen wird.

Allerdings spiele das Marsprojekt in einer anderen Liga als Chinas frühere Raumfahrtmissionen, schreiben Forscher der Chinesischen Akademie für Weltraumtechnologie in Peking in einem Beitrag aus dem Jahr 2017. Die Reise zum Mars ist 1000-mal länger als die zum Mond, und der Planet hat die doppelte Oberflächenschwerkraft, eine Atmosphäre und ist mit dichtem Gestein übersät, was die Mission viel riskanter mache.

Laden... © Nature; Witze, A. et al.: Countdown to Mars: three daring missions take aim at the red planet. Nature 583, 2020; dt. Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Tianwen-1 | Chinas Mission wird einen Orbiter, einen Rover und eine Landesonde zum Mars bringen, mit denen sie die Geologie und das Wetter des Planeten untersuchen wollen. Sowohl der Rover als auch die Landesonde haben Instrumente an Bord, mit denen sich Wasser und Eis auf der Oberfläche oder im Boden aufspüren lassen.

Die chinesische Regierung hat sich indes über die Mission sehr bedeckt gehalten: Die meisten öffentlichen Informationen stammen aus Artikeln und Berichten der staatlichen Medien, in denen wichtige Details ausgelassen werden, etwa das Budget, das genaue Startdatum und der Ort, an dem die Sonde auf dem Planeten landen soll. Die an der Mission beteiligten Wissenschaftler lehnen alle Interviewanfragen bis nach dem Start ab. Nur Wang Chi, ein Weltraumphysiker und Generaldirektor des National Space Science Center (NSSC) in Peking, berichtete in einer E-Mail, dass die Mission wie geplant voranschreite: »Unser Team arbeitet gerade im Wenchang-Startzentrum, und alles läuft reibungslos«, schrieb er und bezog sich dabei auf die Anlage auf der Insel Hainan. Wang ist für die wissenschaftlichen Nutzlasten der Mission verantwortlich, die von der Nationalen Raumfahrtbehörde Chinas geleitet wird.