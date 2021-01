Covid-19: Covid-Impfstoffe der zweiten Generation

Exklusive Übersetzung aus

In Zeiten der Pandemie geht vieles zu langsam, manches aber auch schneller als üblich: Noch vor einem halben Jahr hat die Welt gebannt auf die späte klinische Phase der ersten Covid-19-Impfstoffe geblickt und erstaunt festgestellt, wie schnell diese entwickelt worden waren. Jetzt, ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie, haben drei Covid-Impfstoffe in vielen Ländern eine Notfallzulassung erhalten.

Zwei der Impfstoffe, die von Pfizer beziehungsweise BioNTech und Moderna entwickelt wurden, stützen sich auf neuartige, gentechnologisch veränderte mRNA. Beim dritten handelt es sich um einen eher konventionellen Impfstoff von der University of Oxford und AstraZeneca: Hier liefert ein Schimpansenvirus den genetischen Code für eine Komponente von Sars-CoV-2. Russland, China und Indien haben zudem ihre eigenen Impfstoffe auf den Markt gebracht, die bislang allerdings nur in einigen wenigen Ländern zugelassen sind.

So beeindruckend die Impfstoffe aber auch sind, allein werden sie die Pandemie wahrscheinlich nicht beenden können, sagen Experten. Zudem stellen sie teils hohe Anforderungen an die Kühllogistik. Und: »Ich denke, dass sich dieses Virus verändern wird und dass die derzeit zugelassenen Impfstoffe einfach nicht so effektiv sein werden, wie wir glauben«, sagt Danny Altmann, Immunologe am Imperial College London. Mutationen in Sars-CoV-2 haben bereits mehrere neue Varianten entstehen lassen: Etwa die Besorgnis erregenden, weil ansteckenderen Versionen des Erregers, die sich seit Anfang 2021 von Großbritannien und Südafrika aus in der Welt verbreiten. Immerhin sind sie zum Glück wohl nicht tödlicher als frühere Varianten des Virus.

Gregory Poland stimmt zu: Es sei deutlich zu früh, zu hoffen, das Virus besiegt zu haben. Der Impfspezialist an der Mayo Clinic – einem US-amerikanischen Non-Profit-Medizin-Forschungszentrum – gibt zu bedenken, dass sich bisher noch nie ein Impfstoff gegen ein Coronavirus in einem öffentlichen Impfprogramm bewähren musste. Und mRNA-Impfstoffe wie die von Pfizer und Moderna – in denen viele die Zukunft der Vakzinologie sehen – gab es bislang gar nicht auf dem Markt. »Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Wir haben keine Ahnung, welche Überraschungen ein Virus für uns parat haben könnte, das wir gerade erst seit einem Jahr kennen«, sagt Poland. Er hat im Oktober 2020 in der Fachzeitschrift »The Lancet« einen ausführlichen Bericht über die Covid-19-Impfstoffkandidaten mitverfasst. »Ich beschäftige mich seit vier Jahrzehnten mit der Geschichte der Vakzinologie. Sie steckt über und über voll Dingen, von denen wir mal dachten, wir würden sie kennen.«

Was zum Beispiel passiert, wenn jemand geimpft ist und sich trotzdem mit Covid infiziert? Wird derjenige womöglich einen schwereren Verlauf erleben – ein Phänomen, das als antikörperabhängige Verstärkung bekannt ist? Oder, in einem weniger dramatischen Szenario: Was geschieht, wenn die Impfstoffe zwar verhindern, dass geimpfte Personen erkranken, aber nicht, dass sie andere anstecken? Letzteres könnte die Pandemie tatsächlich verschlimmern, wenn geimpfte Personen denken, sie seien sicher und zu asymptomatischen Trägern werden. Weltweit betrachtet zeigen Menschen eine große Bandbreite unterschiedlich ausgeprägter natürlicher Immunität gegen das Virus – und somit könnte auch der Impfstoff eine ähnliche Vielfalt an Reaktionen hervorrufen. »Eine Menge Fallen könnten auf uns warten«, sagt Poland.

Darüber hinaus werfen die Impfstoffe von Moderna und Pfizer logistische Probleme auf, die verhindern, dass sie einfach weltweit eingesetzt werden können. Der Impfstoff von Pfizer muss bei minus 70 Grad Celsius in teuren Gefrierschränken gelagert werden – kälter als die Durchschnittstemperaturen in der Antarktis. Der Impfstoff von Moderna lässt sich zwar bei minus 15 Grad Celsius lagern, der Kühlbedarf minimiert aber trotzdem die Chancen, ihn in ländlichen Flecken in Indien oder Afrika oder armen, dicht besiedelten Gegenden in Südamerika zum Einsatz zu bringen. Die Pandemie wird andauern, solange Impfstoffe empfindlich, teuer und schwer zu verteilen sind.