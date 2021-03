Covid-19: Die fünf großen Fragen über den Ursprung der Pandemie

»Es gibt eine Menge Laborarbeit, die noch getan werden muss«

(Ian Lipkin, Infektionsforscher)

Einige Wissenschaftler, die nicht an der WHO-Untersuchung beteiligt sind, haben bereits Blutproben untersucht, die in einem Zeitraum von bis zu einem Jahr vor Beginn der Pandemie in Guangzhou, Südchina, entnommen wurden. Nahe Verwandte von Sars-CoV-2 wurden nämlich in Fledermäusen und Schuppentieren in Südchina gefunden. Einige dieser Proben wurden positiv auf Antikörper gegen Sars-CoV-2 getestet.

Allerdings sagt Ian Lipkin, ein Forscher für Infektionskrankheiten an der Columbia University, der an der Analyse mitgearbeitet hat, der Test sei nicht spezifisch genug: Man könne nicht mit Sicherheit sagen, dass die Antikörper nicht durch eine Infektion mit anderen Viren verursacht wurden. »Es gibt eine Menge Laborarbeit, die getan werden muss, die noch nicht getan wurde«, sagt Lipkin. So sei es auch wichtig zu wissen, ob es Autopsieproben von vor Dezember 2019 gibt, die auf Spuren von viralen genetischen Material untersucht werden könnten.

Hat sich das Virus vor Dezember 2019 in Menschen außerhalb Chinas ausgebreitet?

Die Beantwortung dieser Frage ist auch der Schlüssel zur Bestimmung des Zeitrahmens der ersten Covid-19-Fälle. Zuvor haben Forscher in Europa berichtet, dass sie Antikörper gegen Sars-CoV-2 in Proben gefunden haben, die ab November 2019 in Blutbanken entnommen wurden.

Das deute allerdings nicht unbedingt darauf hin, dass das Virus aus Europa stammt, sagt Ben Embarek, sondern passe durchaus zu der Hypothese, dass es sich in Wuhan bereits vor den ersten bekannten Fällen verbreitet hat. »Wuhan war eine sehr gut vernetzte internationale Stadt mit täglichen Direktflügen in die ganze Welt. Wenn das Virus also in Wuhan zirkulierte, könnte es leicht durch Reisende in andere Teile der Welt gebracht worden sein und sich dort unentdeckt in verschiedenen Regionen ausbreiten«, sagt er.