Coronapandemie: Covid-19 in Frankreich schon Ende Dezember

Wahrscheinlich hat sich das Coronavirus Sars-CoV-2 in Europa deutlich früher ausgebreitet als angenommen. Französische Ärzte berichten nun im Fachmagazin »International Journal of Antimicrobial Agents« über einen Fall eines 42-jährigen Patienten, der bereits im Dezember 2019 mit einer Atemwegserkrankung und Fieber auf der Intensivstation eines Pariser Krankenhauses lag. Eine nachträgliche PCR-Analyse einer aufbewahrten Probe seines abgehusteten Bronchialsekrets habe nun ein positives Sars-CoV-2-Testergebnis ergeben. Die Autoren schließen aus ihrem Fund, dass die Covid-19-Pandemie in Europa deutlich früher als angenommen ihren Anfang genommen habe.

Insgesamt hatten die Forscher 14 Proben von Patienten mit ähnlichen Symptomen nachträglich analysiert, eine davon war positiv. Wo der betreffende Patient sich angesteckt haben könnte, ist unklar. Man habe angeblich zurückverfolgen können, dass der Mann nicht gereist sei, so ein Autor.

Am 31. Dezember 2019 wurde das WHO-Länderbüro in China darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei mehrere Fälle von Lungenentzündung unbekannter Ursache aufgetreten sind. Der erste Fall ist auf den 8. Dezember datiert. Auf Grund von Genanalysen des Virus gehen Wissenschaftler allerdings davon aus, dass die erste Infektion eines Menschen irgendwann zwischen dem 30. Oktober 2019 und dem 29. November 2019 geschehen sein muss. Bisher nahm man an, dass sich das neue Coronavirus erst im Januar von China nach Europa ausbreitete. Die ersten fünf bestätigten Fälle einer Sars-CoV-2-bedingten Infektion traten in Frankreich Ende Januar auf. Alle hatten eine Reise nach Wuhan hinter sich.

Allerdings gibt es schon länger Hinweise darauf, dass das Virus vermutlich bereits früher nach Europa gelangte. In Italien galt zunächst der 21. Februar 2020 als der Tag, an dem das neue Coronavirus erstmals offiziell im Land nachgewiesen wurde. Doch Untersuchungen deuten darauf hin, dass das Virus mindestens schon Anfang Januar in der Lombardei auftauchte. Einzelne vermuten sogar, dass Covid-19 bereits im letzten Herbst nach Italien gekommen sein könnte.