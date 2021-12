Covid-19 Varianten: Jenseits von Omikron

»Wenn das Virus an einem einigermaßen hohen Punkt gestartet ist, würde jede Ein-Schritt-Mutation es bergab bringen«, sagt Otto. Um höhere Gipfel zu erklimmen, mussten mehrere Mutationen kombiniert werden, um die Ausbreitungsfähigkeit des Virus signifikant zu verbessern. Ende 2020 und Anfang 2021 gab es Anzeichen dafür, dass Sars-CoV-2 einige entfernte Gipfel erklommen hatte. Forscher im Vereinigten Königreich entdeckten eine Variante namens B.1.1.7, die zahlreiche Mutationen in ihrem Spike-Protein enthielt. »Das war ungewöhnlich, weil es aus dem Nichts zu kommen schien«, sagt Francois Balloux, ein Computerbiologe am University College London.

Diese Variante, die inzwischen in Alpha umbenannt wurde, verbreitete sich mindestens 50 Prozent schneller als frühere zirkulierende Varianten. Beamte des britischen Gesundheitswesens brachten sie mit einem mysteriösen Anstieg der Fälle in Südostengland in Verbindung, als im November 2020 ein landesweiter Lockdown verhängt wurde. Etwa zur gleichen Zeit brachten Virenjäger in Südafrika eine andere mutationsreiche Variante mit der Bezeichnung B.1.351 – jetzt bekannt als Beta – mit einer zweiten Infektionswelle in Verbindung. Kurze Zeit später wurde eine hochgradig übertragbare Variante, die jetzt Gamma genannt wird, im brasilianischen Bundesstaat Amazonas aufgespürt.

Vor allem das Spike-Protein ist interessant für Mutationen

Diese drei Besorgnis erregenden Varianten weisen insbesondere in Schlüsselregionen des Spike-Proteins einige Mutationen auf. Dieses Protein ist am Erkennen der ACE2-Rezeptoren der Wirtszellen beteiligt, die das Virus zum Eindringen in die Zellen nutzt. Sie trugen auch Mutationen ähnlich derer, die bei Sars-CoV-2 bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem festgestellt wurden, deren Infektionen monatelang andauerten. Forscher vermuten daher, dass Langzeitinfektionen dem Virus die Möglichkeit geben könnten, verschiedene Mutationskombinationen auszutesten, um diejenigen zu finden, die erfolgreich sind. So genannte Super-Spreading-Events, bei denen eine große Zahl von Menschen infiziert wird, könnten auch erklären, warum sich einige Varianten besser verbreiteten, während andere im Sande verliefen.

© Nature, nach: CoVariants.org ; Callaway, E.: Beyond Omicron: what’s next for COVID’s viral evolution. Nature 600, 2021; dt. Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Wellen von Virusvarianten

Unabhängig von ihren Ursprüngen schienen alle drei Varianten infektiöser zu sein als die Stämme, die sie verdrängten. Beta und Gamma enthielten jedoch auch Mutationen, die die Wirksamkeit der durch frühere Infektionen oder Impfungen ausgelösten neutralisierenden Antikörper abschwächten, die die Infektion blockieren. Dies deutete darauf hin, dass das Virus begann, sich so zu verhalten, wie es Bloom in seinen Studien zu 229E vorausgesagt hatte.

Delta kam aus heiterem Himmel

(Paul Bieniasz, Virologe)

Die drei Varianten verbreiteten sich weltweit. Vor allem Alpha löste neue Covid-19-Wellen aus, als es in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten und darüber hinaus dominierte. Viele Forscher gingen davon aus, dass ein Nachkomme von Alpha – offenbar die infektiöseste Mutation der Gruppe – zusätzliche Mutationen aufnehmen würde, beispielsweise solche, die Immunreaktionen umgehen. »Das war absolut nicht der Fall«, sagt Paul Bieniasz, ein Virologe an der Rockefeller University in New York City. »Delta kam aus heiterem Himmel.«

Die Delta-Variante wurde im indischen Bundesstaat Maharashtra während einer heftigen Covid-19-Welle identifiziert, die das Land im Frühjahr 2021 heimsuchte. Forscher sind immer noch dabei, eine Bilanz der Folgen für die Pandemie zu ziehen. Nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich verbreitete sich die Variante schnell, und Epidemiologen stellten fest, dass sie um etwa 60 Prozent übertragbarer war als Alpha, was sie um ein Vielfaches infektiöser machte als die ersten zirkulierenden Stämme von Sars-CoV-2. »Delta ist so etwas wie ein Super-Alpha«, sagt Barclay. »Ich denke, das Virus sucht immer noch nach Lösungen, um sich an den menschlichen Wirt anzupassen.«