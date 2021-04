Covid-19: »Die steigenden Infektionszahlen widersprechen der eigenen Erfahrung«

Die Corona-Impfung und damit die Chance auf Lockerung ist in Sicht. Durchhalten fällt vielen Menschen dennoch schwer. Auf den letzten Metern sinkt die Bereitschaft, sich an die AHA-Regeln zu halten. Das zeigen aktuelle Erhebungen der Universität Erlangen-Nürnberg sowie Umfragen eines Teams um Johannes Leder von der Universität Bamberg. Im Interview erklärt der Psychologe, woher das kommt und warum vielen der eigene Schutz wichtiger ist als der von anderen.

Obwohl die Infektionszahlen wieder steigen, haben die Menschen immer weniger Lust, Abstand zu halten und Kontakte zu reduzieren. Woran liegt das?

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, 13/2021 Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 1,99)

Die Woche-Archiv

Vor einem Jahr war die Besorgnis viel höher. Die Leute blieben zu Hause, hielten sich an die Regeln. Mittlerweile haben wir uns an die Situation gewöhnt. Die Angst, sich mit dem Virus anzustecken, hat bei vielen nachgelassen, weil sie sich nicht angesteckt haben. Die steigenden Infektionszahlen widersprechen damit der persönlichen Erfahrung. In der Psychologie ist das ein altbekanntes Phänomen. Wir nennen es das »seltene Ereignis-Paradox«.

Was heißt das konkret?

Nehmen wir Flugreisen als Beispiel. Anfangs habe ich vielleicht Angst abzustürzen – besonders, wenn ich selten fliege oder zuvor viel über Flugzeugabstürze berichtet wurde. Auch nach dem Terrorangriff auf das World Trade Center am 11. September 2001 gingen die Passagierzahlen nach unten. Je häufiger ich dann aber in ein Flugzeug steige, desto häufiger erlebe ich, dass es nicht abstürzt. Das »seltene Ereignis«, vor dem ich zuvor Angst hatte, verliert seine Bedrohung. Anschaulich war das auch während der zweiten Intifada in Israel.

Laden... © mit frdl. Gen. von Johannes Leder (Ausschnitt) Johannes Leder | Der Psychologe forscht am Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik der Universität Bamberg.

Sie meinen den gewaltsamen Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis im Jahr 2000.



Richtig. Den Menschen wurde damals gesagt, dass es extrem gefährlich sei, in Cafés zu gehen, weil dort das Risiko eines Terroranschlags sehr hoch sei. Für einige Zeit blieben die Cafés fast leer, die Touristen und Einheimischen mieden sie. Bei der einheimischen Bevölkerung hielt das jedoch nicht lange an, und bald schon waren die Plätze wieder voll. Die Menschen wussten zwar, dass Terrorangriffe auf Cafés stattfanden. Mit der Zeit nahmen sie aber das Risiko als geringer war, weil es selten zu Anschlägen kam. Ähnliches sehen wir nun beim Coronavirus.



Im Gegensatz zu einem Flugzeugabsturz oder Terrorangriff sind Ansteckungen mit Sars-CoV-2 jedoch nicht selten. Selbst wenn ich mich persönlich nicht angesteckt habe, kennen die meisten inzwischen Menschen, die eine Covid-Erkrankung durchgemacht haben. Reicht das nicht, um uns vor Augen zu führen, dass das Risiko für eine Infektion nach wie vor hoch ist?



Werfen wir doch einen Blick in die Statistik: Wir haben in Deutschland rund 83 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Laut dem Worldometer, einem öffentlichen Statistiktool zur Messung der Pandemie, gab es in Deutschland bislang 2 509 218 Infektionen. Davon verliefen 75 270 tödlich (Stand 22. März 2020). Es sind also gerade einmal drei Prozent der Bevölkerung infiziert gewesen, gestorben sind 0,1 Prozent. Die Chance, davon jemanden persönlich zu kennen, ist nicht so groß.