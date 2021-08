Covid-19: Das Rätsel um Großbritanniens sinkende Infektionszahlen

Vielleicht hängt der Rückgang der gemeldeten Fälle auch damit zusammen, dass sich weniger Menschen auf Covid-19 testen lassen. Womöglich zögern die Leute inzwischen, sich testen zu lassen, wenn sie nur leichte Symptome haben – weil sie es sich nicht leisten können, sich selbst zu isolieren, oder weil sie ihre Urlaubspläne nicht gefährden wollen. Auch das Ende des Schuljahrs und die allgemeine soziale Müdigkeit könnten zu einem geringeren Testaufkommen geführt haben, gibt die Immunologin Alex Richter von der University of Birmingham zu bedenken. Allerdings lässt sich das derzeit schwer quantifizieren. Die Zahl der gemeldeten Tests ist tatsächlich rückläufig – der Anteil der positiven Tests jedoch ebenfalls.

Wie sich die Lockerungen auswirken werden, ist unklar

Auch im Krankenhaus müssen derzeit immer weniger Covid-Patienten behandelt werden. Am 1. August 2021 gab es in England 645 Einweisungen, verglichen mit 836 am 25. Juli 2021. Paget gibt jedoch zu bedenken, es gebe Anzeichen dafür, dass die Infektionszahlen in den kommenden Wochen wieder steigen könnten. Weitere Daten vom britischen Office of National Statistics und dem Programm Real-time Assessment of Community Transmission (REACT) des Imperial College London, das regelmäßige Heimtests bei mehr als 100 000 Personen durchführt, könnten Aufschluss darüber geben, was derzeit tatsächlich passiert.

Es bleibt abzuwarten, wie die Lockerung der Beschränkungen das Verhalten der Bevölkerung und damit auch das Infektionsgeschehen verändern werden. Denn das, erklärt Edmunds, sei der wirklich entscheidende Faktor für den Verlauf der Pandemie in den kommenden Monaten. »Wir können das Verhalten von Menschen nicht besonders gut vorhersagen. Keiner von uns hatte zum Beispiel die Fußball-Europameisterschaft in seinen Modellen, aber es sieht immer mehr danach aus, als hätte sie tatsächlich einen Einfluss gehabt.«

Möglicherweise deutet die Entwicklung in Schottland darauf hin, was auch den Rest des Vereinigten Königreichs in den kommenden Wochen erwarten wird, sagt Edmunds. In Schottland liegen der Start der Schulferien und der Höhepunkt der Coronafälle durch die Fußball-Europameisterschaft bereits ein paar Wochen zurück. Seitdem bewegen sich die Fallzahlen auf niedrigem Niveau. Forscherinnen und Forscher sind sich jedoch einig, dass die Rückkehr von Schülern, Studenten und Büroangestellten im September die Infektionszahlen erneut in die Höhe treiben wird. »Ich denke, dass der Sommer eine Art Verschnaufpause bietet. Im Herbst wird die Pandemie dann aber wieder Fahrt aufnehmen, und die Dinge werden erneut eskalieren.« Vorbei ist es noch lange nicht.