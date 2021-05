Covid-19: Was passiert, wenn man Corona-Impfstoffe kombiniert?

Wichtig ist demnach eine Impfstoff-Effektivität von 80 Prozent oder mehr bei einer Dosis und Impfquoten von 0,1 Prozent bis 0,3 Prozent der Bevölkerung pro Tag. Wenn diese Bedingungen zutreffen, könnte die Verzögerungstaktik laut den Forscherinnen und Forschern zwischen 26 und 47 Todesfälle pro 100 000 Menschen verhindern.

Doch auch die ganz normalen Impfungen, wie sie seit einigen Monaten in Deutschland durchgeführt werden, bremsen das Virus erheblich. Vermutlich spielen die Impfungen beim derzeitigen Abflauen der dritten Welle eine wesentliche Rolle. Deswegen ist es womöglich gar nicht mal so wichtig, ob und wie bei der eigenen Impfung die Vakzine kombiniert werden. Ungeachtet der Unterschiede gilt: Alle bislang in Deutschland zugelassenen Impfstoffe sind nach zwei Dosen hochwirksam.

Und damit reicht es für den individuellen Schutz völlig aus, sich nach Empfehlung mit AstraZeneca, Biontech, Moderna oder Janssen impfen zu lassen. Alle erhöhen die Chance, Covid-19 ohne Husten, Fieber, Schnupfen sowie Geruchs- und Geschmacksverlust zu überstehen – oder mindern zumindest die Symptome und verhindern so schwere Verläufe, die schlimmstenfalls dazu führen, dass Menschen auf der Intensivstation landen.

Nicht zuletzt hilft jede Impfung, die Pandemie einzudämmen. Bis es so weit ist, bleiben allerdings die bisherigen Sicherheitsmaßnahmen wichtig: Abstand halten, Maske tragen, Kontakte mit anderen Menschen in Innenräumen meiden oder wenigstens oft lüften. Doch die Impfungen könnten schon bald dafür sorgen, dass all das nicht mehr notwendig ist.