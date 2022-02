Covid-19: Wie sinnvoll die Impfung von Kindern wirklich ist

Viele Eltern fürchten PIMS

Die akuten Folgen sind aber ohnehin nicht das, wovor sich die meisten Eltern fürchten. Da ist zum einen PIMS (»Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome«) oder auch MIS-C (»Multisystem Inflammatory Syndrome in Children«). Meistens tritt es drei bis sechs Wochen nach überstandener Sars-Cov2-Infektion auf. Hauptsymptome sind plötzliches, sehr hohes Fieber und Entzündungen der inneren Organe. Sogar wenn ein Kind keine Covid-Symptome hatte, kann es diese Komplikation entwickeln. In Deutschland wurden rund 660 Fälle in dem entsprechenden Register gemeldet, wahrscheinlich liegt die tatsächliche Zahl etwas höher. Mehr als die Hälfte der Kinder müssen auf die Intensivstation. Betroffen sind vor allem Kinder ohne Vorerkrankung, zuletzt wirkte es mancherorts so, als stiege die Zahl der Fälle parallel zu den Fallzahlen.

»Das sind Kinder, die schwer krank sind, etwa die Hälfte muss auf der Intensivstation behandelt werden«, sagt Johannes Trück, Pädiatrischer Immunologe am Unispital Zürich. »Die meisten erholen sich komplett, aber einige können längerfristig Probleme haben.« Vor allem die Folgen auf das Herz im späteren Leben seien noch unklar. »Im Vergleich mit Erwachsenen mögen die schweren Verläufe bei Kindern selten sein«, sagt Trück. »Doch weil es in der Pandemie so viele Infektionen gibt, sehen wir eben trotzdem schwere Verläufe.« Er vergleicht die Häufigkeit mit der Infektion mit Meningokokken, Bakterien, die ein schwere Hirnhautentzündung verursachen können. In Deutschland gab es 257 Fälle schwerer Meningokokken-Infektionen im Jahr 2019 und im Jahr darauf 138 Fälle – und dagegen lassen die meisten Eltern ihre Kinder impfen.

Die Pädiater waren anfangs skeptisch gegenüber der Covid-Impfung für Kinder, weil noch nicht klar war, ob diese tatsächlich PIMS verhindert. Das zeigt sich nun aber immer deutlicher, etwa in der ersten Studie aus Frankreich: Von 107 Kindern mit PIMS war keines zuvor doppelt geimpft gewesen, sieben Kinder hatten erst eine Impfung hinter sich. Eine Auswertung der US-Seuchenbehörde CDC ergab, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer – der einzige, der für Kinder momentan zugelassen ist –, 12- bis 18-Jährige zu 91 Prozent vor PIMS schützt. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung war die Impfung für Jüngere noch nicht zugelassen.

Wie viele Kinder Long Covid kriegen, ist unklar

Dann ist da noch Long Covid. Wie viele infizierte Kinder längerfristig dadurch gehandikapt sein werden, ist noch nicht klar. Die Definition ist unscharf, oft fehlt den Studien eine Kontrollgruppe von Kindern, die nicht infiziert waren, zudem überlappen sich die Symptome psychischer Belastung durch die Pandemie mit denen von Long Covid. Allerdings gibt es Studien, die von 2 bis 13 Prozent ausgehen. Um die Studienergebnisse wird gestritten. Aber selbst wenn nur ein geringer Prozentsatz der Kinder und Jugendlichen Long Covid entwickelt – derzeit werden sehr viele von ihnen infiziert, deswegen könnte am Ende eine beträchtliche Zahl von ihnen betroffen sein.