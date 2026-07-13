»Explosionsartiger Durchfall«: Mehr als tausend Menschen in den USA von Darmparasiten befallen

Die CDC schrieb von Meldungen aus 31 der 50 US-Bundesstaaten. Allerdings sind die Zahlen nicht in jedem Bundesstaat so hoch, dass man von einem Ausbruch sprechen würde. In New York etwa wurden laut der dortigen Gesundheitsbehörde seit dem 1. Mai 470 Fälle festgestellt. Das sei keine deutliche Abweichung von für die Jahreszeit typischen Fallzahlen, hieß es.

Frisches Gemüse und Kräuter im Verdacht

Cyclospora-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf und werden mit dem Verzehr von frischem Obst, Kräutern und Gemüse in Verbindung gebracht.

Die Parasiten werden im Stuhl als Oozysten ausgeschieden, also als dickwandige Sporen. Frisch im Stuhl sind sie nicht infektiös. Stattdessen benötigt der Parasit einige Zeit außerhalb des Körpers, in der die Oozysten ausreifen und damit wieder infektiös werden. Geraten sie dabei in Abwasser, das nicht ausreichend geklärt wird, können sie durch landwirtschaftliche Bewässerung oder beim Waschen der Ernte wieder auf Nahrungsmittel gelangen, wodurch sich der Kreis schließt. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Gesund essen

Eine Cyclosporiasis – also die Infektion mit dem Erreger – verläuft in der Regel nicht tödlich, kann aber schnell zu Dehydrierung führen, warnen US-Behörden. Zum Nachweis des Parasiten müssen Patienten mehrere Stuhlproben abgeben. Zwar steigen die Fallzahlen generell in den Frühlings- und Sommermonaten an, die Zahlen in diesem Jahr liegen laut der CDC aber über den üblichen.

Wie die »Huffington Post« berichtet, hatte die nationale Gesundheitsbehörde das FoodNet-Programm, das genau solche Erreger überwachen sollte, massiv zurückgefahren: Statt acht Erregern stünden derzeit aus Kostengründen nur noch zwei auf der Liste der überwachten Keime. Cyclospora zählte nicht dazu. Anlass waren demnach Sparmaßnahmen, die die US-Regierung vorgeblich zur Steigerung der Effizienz in Behörden durchgesetzt hat. Im Zuge dessen hatte der umstrittene US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. im vergangenen Jahr außerdem rund 10 000 fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. (dpa/jad)