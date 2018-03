Forschungsbereich kämpft um seine Reputation

Es steht viel auf dem Spiel, nachdem die Reputation des Forschungsbereichs durch kontroverse Daten und Ergebnisse unter Druck geraten ist. So war im Jahr 2009 das Retrovirus XMRV (Xenotropic murine leukemia virus-related virus) als Ursache der Erkrankung beschrieben und diese Erkenntnis gefeiert worden – bis das Paper zwei Jahre später zurückgezogen werden musste. 2011 und 2013 berichtete dann ein britisches Team, die CFS-Symptome ließen sich laut ihrer klinischen Studie namens PACE bei vielen Menschen durch Training und Kognitive Verhaltenstherapie mildern. Die Gesundheitsbehörden der USA und des Vereinigten Königreichs sprachen daraufhin entsprechende Empfehlungen aus; doch ab etwa 2015 wurde Kritik laut und das Design der viel zitierten Studie von Wissenschaftlern und Patientenvertretern öffentlich bemängelt. Und auch wenn die Studienleiter ernste Probleme leugneten, so wurden zumindest die Leitlinien beider Länder offiziell überarbeitet.

"Für CFS gibt es einfach noch kein passendes Analysetool. Auch die Cholera konnte erst dann mit einem Bakterium in Verbindung gebracht werden, als einem italienischen Mikrobiologen eines Tages ein Mikroskop zur Verfügung stand" (Jose Montoya)

Die Patienten treiben trotzdem in einer Art Informationsloch, sagt der Spezialist für Infektionskrankheiten Jose Montoya von der Stanford School of Medicine in Kalifornien, auch einer von Allens behandelnden Ärzten. "CFS wurde bisher nur mit den üblichen Methoden untersucht", erklärt er und hofft auf die neuen Technologien der Genomik, Proteomik, Metabolomik und anderer Forschungsfelder, die neue Erkenntnisse liefern könnten. "Auch die Cholera konnte erst dann mit einem Bakterium in Verbindung gebracht werden, als einem italienischen Mikrobiologen eines Tages ein Mikroskop zur Verfügung stand", sagt er. "Für CFS gibt es einfach noch kein passendes Analysetool."

Epidemie anhaltender Müdigkeit als Startpunkt

In den Jahren 1984 und 1985 kam es in Lake Tahoe in Nevada zu einer wahren Epidemie anhaltender Müdigkeit. Die US-Behörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) testete die Betroffenen auf Epstein-Barr-Virus, den Auslöser der Mononucleose (Pfeiffersches Drüsenfieber), bei der die Patienten auch sehr müde sind. Die Ergebnisse waren allerdings nicht so eindeutig, und die Untersuchungen wurden wieder eingestellt. Um 1987 prägten Forscher dann den Namen Chronic Fatigue Syndrome (CFS). Von den Medien wurde es allerdings abfällig als Yuppie-Grippe bezeichnet, und viele Ärzte erklärten den Betroffenen, ihre Symptome stünden im Zusammenhang mit Neurosen und Depressionen.

So mancher Kliniker hörte aber doch seinen Patienten genauer zu, wenn diese darauf bestanden, dass die lähmende Erschöpfung nicht nur in ihren Köpfen sei. Und während sich depressive Patienten durch kleine Übungen vorübergehend aufmuntern lassen, sind CFS-Patienten nach Anstrengungen oft tagelang ans Bett gefesselt. Manche haben auch chronisch mit körperlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen, einige mit Darmerkrankungen, andere verlieren sogar völlig die Fähigkeit zu laufen. Der Arzt und Wissenschaftler Anthony Komaroff von der Harvard Medical School in Boston in Massachusetts startete seine ersten Studien schon Mitte der 1980er Jahre, immer begleitet von regelmäßigen Dämpfern durch seine Kollegen. "Am meisten hat mich immer entmutigt, dass keiner sagen konnte, warum er eigentlich so skeptisch war", erinnert er sich.

Schon in den 1990er Jahren beschäftigte sich der Psychologe Leonard Jason von der DePaul University in Chicago in Illinois mit epidemiologischen Fragen. Laut der US-Behörde CDC trat das Syndrom selten und überwiegend bei weißen Frauen auf. Jason dagegen ging von etlichen unerkannten Fällen aus, weil wohl nicht jeder Betroffene eine zweite, dritte und vielleicht auch vierte ärztliche Meinung vor seiner Diagnose einholen wollte. Jene, die sich stigmatisiert fühlten, ans Bett gebunden waren, wenig Geld und vor allem keine ausreichende soziale Unterstützung hatten, fanden häufig nicht die Kraft, die langen Diagnosewege durchzustehen.

Alles, aber nicht selten

Jasons Mitarbeiter riefen deshalb bei fast 30 000 zufällig ausgewählten Telefonnummern in Chicago an und fragten nach, ob jemand im Haushalt Symptome der Erkrankung zeigte. Wenn ja, brachten sie die Patienten zur Untersuchung in die Klinik. Auf Grund dieser und anderer Studien wurde die Beschreibung "selten" aus der offiziellen Information der CDC gestrichen. Laut eines Berichts des US Institute of Medicine (IOM) aus dem Jahr 2015 sind 836 000 bis 2,5 Millionen Amerikaner betroffen. Eine andere Studie schätzte die Zahl der Fälle in Großbritannien auf mehr als 125 000. Für Nigeria zeigte sich sogar eine noch höhere Prävalenz, vielleicht auch auf Grund anderer Infektionskrankheiten und der vorherrschenden Mangelernährung. All diese Angaben sind bestimmt mit Unsicherheiten behaftet und schwer vergleichbar, weil jede Studie von anderen Kriterien ausgeht.

© diane39 / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Chronisches Erschöpfungssyndrom (Fotomodell) | Noch ist vieles nicht geklärt beim chronischen Erschöpfungssyndrom. Das mag auch daran liegen, dass Erschöpfung nach verschiedenen Krankheiten unterschiedlich ist und wir stets nur das gleiche Wort verwenden.

CFS-Patienten bleiben in der Bevölkerung sowieso eher unerkannt. Die meisten wurden schon von mindestens einem Arzt abgewiesen, und die Gesellschaft ignoriert sie immer wieder. In den USA, wo die Krankenversicherungen experimentelle Behandlungsmethoden als unnötig erachten und viele Arbeitgeber Krankheitszahlungen für nicht gerechtfertigt halten, ist die finanzielle Belastung der Betroffenen hoch. Aber auch in Ländern mit gesetzlich geregelter Krankenversorgung ist es nicht einfach. Viele Patientenvertreter werfen den Behörden im Vereinigten Königreich vor, das Chronic Fatigue Syndrome im Wesentlichen als psychische Erkrankung zu behandeln, nicht zuletzt gefördert durch die Ergebnisse der PACE-Studie, die von einer Linderung der Symptome durch körperliche Aktivität und Kognitive Verhaltenstherapie gesprochen hatte. Und selbst als sich viele Patienten über eine Verschlechterung ihres Zustands bei Anwendung der Empfehlungen beklagt hatten, stand der National Health Service (NHS), das staatliche Gesundheitssystem im Vereinigten Königreich, weiterhin dazu.

Laut Epidemiologen ist die Selbstmordrate unter Menschen mit Chronic Fatigue Syndrome auf Grund des ständigen Kampfes mit der Erkrankung und der ablehnenden Haltung der Gesellschaft bis zu siebenfach erhöht. Montoya wird eine dieser Tragödien nie vergessen. Es war vor etwa zehn Jahren, als seine Klinik für CFS-Patienten jede Woche nur einmal für einen halben Tag geöffnet war. Eines Tages erhielt er den Anruf einer weinenden Frau, deren 45-jährige Tochter sich nun das Leben genommen hatte. Sie war nach Kalifornien zurückgekehrt, nachdem sie am Erschöpfungssyndrom erkrankt war und hatte online von der Klinik gelesen. Dort wollte sie einen Termin vereinbaren, doch die Klinik war für ein paar Jahre im Voraus schon ausgebucht. In ihrem Abschiedsbrief bat die Tochter darum, ihr Gehirn der Forschung zur Verfügung stellen zu können. "Ich fühle mich so schuldig – das waren all die Jahre mit Hunderten von Patienten auf der Warteliste", sagt Montoya.