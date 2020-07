Sars-CoV-2: Das Coronavirus schickt unsere Zellen in den Lockdown

»Die mRNA-Moleküle des Virus tragen ein bestimmtes Signal, das es ihnen offenbar erlaubt, an Nsp1 vorbeizukommen und das Ribosom so trotzdem zu nutzen«, erklärt Studienautor Sparrer. Wie das funktioniert, wollen die Forscher künftig genauer untersuchen. Um herauszufinden, wie wichtig Nsp1 für die erfolgreiche Vermehrung des Erregers ist, wollen sie außerdem Viren herstellen, bei denen dieses Protein genetisch verändert ist. Anhand von Tiermodellen könne man damit auch untersuchen, welchen Anteil das Virusprotein am Krankheitsbild von Covid-19 habe, schreiben die Forscher.

Das einzige antivirale Medikament, das sich bislang in klinischen Studien mit Covid-19-Patienten als wirksam erwiesen hat, heißt Remdesivir. Es wurde ursprünglich gegen das Ebolavirus entwickelt und hemmt die virale RNA-Polymerase, also jenes Protein, das das Erbgut des Krankheitserregers vervielfältigt.