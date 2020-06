Selbsterkenntnis: Das emotionale Profil, das unser Leben prägt

Laden... © Spektrum der Wissenschaft, nach Davidson, R.J. und Begley, S.: The emotional life of your brain. Penguin Publishing, 2012 (Ausschnitt) Die sechs Dimensionen des Emotionsprofils | Beispiele: »Wenn ich einen Rückschlag erleide, rege ich mich nicht lange darüber auf« (Resilienz). »Ich bin gut darin, die positiven Seiten zu sehen« (Perspektive). »Ich bin nicht gut darin, meine eigenen Gefühle zu erkennen« (Selbstwahrnehmung). Quelle: »Emotional Style Questionnaire«

Aber wie beurteilt man den eigenen Emotionsstil, wenn man kein Hirnforschungslabor zur Verfügung hat? Schon einige einfache Fragen können helfen, das eigene Profil zu zeichnen, wie Davidson und seine Kollegen 2019 für ihren »Emotional Style Questionnaire« zeigten (hier die englische Online-Version des Fragebogens). Das kann der erste Schritt sein, um sich selbst so anzunehmen, wie man ist – oder auch nicht. Wer mit manchen seiner Eigenheiten unzufrieden ist, sich etwa für zu empfindlich hält, zu unbeholfen oder zu zerstreut, den tröstet es vielleicht, wenn er die Ursachen erkennt und versteht, was das mit den Eigenheiten seines Gehirns zu tun hat.

Selbsterkenntnis kann außerdem helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Was macht mich glücklich? Welche Arbeit passt zu mir? Sollte ich etwas an meinem Leben ändern? Wer wenig resilient ist und eher zu negativen Emotionen neigt – was oft mit Antriebslosigkeit einhergeht –, sollte Berufe vermeiden, in denen man ständig unter Druck steht. Und wem es an sozialem Gespür mangelt, der sollte gut überlegen, ob er sich auf einen Posten im Vertrieb bewirbt.

Herausfinden, was zu uns passt

Sich selbst zu kennen hilft, das passende Umfeld für sich zu finden. Allerdings tut es auch nicht gut, jeglichen Herausforderungen aus dem Weg zu gehen. Selbst wenn man weiß, dass man wenig resilient ist und an kritischen Bemerkungen seitens des Vorgesetzten lange zu knabbern hat, ist es dennoch keine Lösung, bei dessen Anblick sofort das Weite zu suchen. Viele Studien zeigen: Die Konfrontation mit den eigenen Ängsten zu meiden, erhält diese aufrecht oder verschlimmert sie sogar.

Ein »ideales« emotionales Profil gibt es nicht; jedes hat seine Vor- und Nachteile. Sehr resiliente Menschen etwa kommen gut über Rückschläge hinweg; wer aber niemals am Boden zerstört war, verspürt womöglich keinen Antrieb, sich immer wieder anzustrengen. Und wer sich danebenbenimmt, gilt zwar schnell als Rüpel. Andererseits wirken Menschen, die sich permanent perfekt an die Situation anpassen, weniger authentisch. Sie sind gehemmt von ihrem Streben, sich möglichst optimal zu verhalten, sei es bei beruflichen Terminen oder zu Besuch bei der Schwiegermutter. Und auch wenn ein Dasein als Miesepeter nicht sonderlich erstrebenswert erscheint, so sind manche Menschen doch vollkommen zufrieden mit ihrer negativen Haltung, denn für sie ist Optimismus nichts weiter als ein Zeichen von Naivität. Jeder kann sich von seinem eigenen Empfinden leiten lassen und entscheiden, wie er sein Leben leben möchte.

Und jeder kann sich ändern. Nur weil das Emotionsprofil in neuronalen Schaltkreisen verwurzelt ist, heißt das nicht, dass es unveränderlich wäre. Das Gehirn ist formbar und ein Leben lang in der Lage, sich neu zu organisieren. Diese »Neuroplastizität« bestimmt, inwieweit wir uns ändern können. So hat jeder einen gewissen Spielraum, die Leinwand seines Lebens selbst zu gestalten. Davidson schlägt verschiedene Arten von mentalem Training vor, mit dem man sein eigenes Gehirn »umgestalten« könne (in Kürze folgt dazu ein Interview mit Richard Davidson). Beim emotionalen Stil ist es nicht anders als bei der übrigen Persönlichkeit: Man muss sich selbst kennen, um das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen.