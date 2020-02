Umwelt: Das Jahr ohne Winter

Gibt es keinen Regen, tanzen die Mäuse auf dem Tisch

Gras und Wurzeln seien vollständig abgefressen, eine solche Plage hätte es seit den 1980er Jahren nicht mehr gegeben, klagt der Bauernverband. »Es sieht auf diesen Standorten aus wie in einer Steppenlandschaft«, sagt von der Brelie. Gegen Massenvermehrungen helfen vor allem nasse Winter, wenn die Löcher mit Wasser volllaufen. Doch die Folgen des milden Winters spüren nach Auskunft von Landvolk auch die Ackerbauern. Wintergetreide und Winterraps seien ihrer Entwicklung aktuell bereits weit voraus, eine Wachstumsruhe durch Kältereize gab es in diesem Winter kaum. Die große Furcht der Bauern lautet daher: Kahlfrost, also strenger Frost ohne schützende Schneedecke.

Zur Plage der Mäuse beigetragen hat vor allem die Trockenheit der vergangenen beiden Jahre, davon ist Landvolk überzeugt. Die Dürre beschäftigt Landwirte, Forstwirte und Forschung bis heute, in vielen Landesteilen herrscht nach wie vor eine außergewöhnliche Dürre im Boden. »Trockenheit ist der größte Risikofaktor in der europäischen Landwirtschaft«, so das Ergebnis einer Studie von Heidi Webber vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF).

Akut ist die Situation weiterhin, in den Dürregebieten im Osten und Süden konnten daran auch die Starkregenfälle zu Wochenbeginn nichts ändern. »Die Pflanzen können nicht auf Bodenwasser in tieferen Schichten zurückgreifen, weil dort noch nicht wieder etwas oder nur sehr wenig ist«, sagt DWD-Agrarmeteorologe Falk Böttcher. Ändert sich daran nichts, wird die Lage noch kritischer als in den Vorjahren.

Ähnlich sieht das Markus Kautz von der Forstlichen Versuchsanstalt in Baden-Württemberg. Wie genau die Wasserversorgung der Bäume zu Beginn der Vegetationsperiode aussieht, könne man noch nicht abschließend sagen, da der Winter ja noch etwas andauere, sagt er. Allerdings rechnet der Experte für Waldumbau damit, dass die bereits in den Vorjahren trockengestressten Bäume auch weiterhin unter Trockenstress leiden werden. »Sollten Frühjahr und Sommer ebenso zu trocken werden, dann hätte das auf Grund der Mehrjährigkeit ein nochmals stark erhöhtes Schadpotenzial im Wald zur Folge«, sagt Kautz. Die Folgen wären fatal: Entweder sterben die Bäume in diesem Fall direkt ab – oder wären noch anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer.

Für das Insekt ist jedenfalls beides von Vorteil: Wärme und Trockenheit. Je milder der Winter verläuft, desto exponentieller der Anstieg der Population von Schadinsekten. So lautet jedenfalls die Theorie. Ein Aber gibt es jedoch, schränkt Kuntz ein: »Die Frage, ob milde und trockene Winter den Borkenkäfern eher nützen oder schaden, ist noch nicht hinreichend untersucht.«

Am Ende entscheiden Frühjahr und Sommer, ob sich Wald und Feld von den Wetterkapriolen der vergangenen beiden Jahre erholen können. Und dafür bräuchte es vor allem eines: anhaltenden und gleichmäßigen Regen.