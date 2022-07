Teilchenphysik: Das magnetische Moment des Myons gibt weiter Rätsel auf

Noch am selben Tag stellten Physiker der Budapest-Marseille-Wuppertal-Kollaboration (BMW) separate Berechnungen des magnetischen Moments vor, die ohne experimentelle Daten auskamen. Sie verwendeten eine Technik namens Gitter-Quantenchromodynamik, um das Verhalten von Quarks, Gluonen und anderen Teilchen zu simulieren. Dadurch wurde das magnetische Moment des Myons höher eingeschätzt als in der Berechnung des Konsenspapiers von 2020 und rückte näher an den Wert des »Muon g-2«-Experiments.

Die Gitter-QCD hatte in dem Konsenspapier keine herausragende Rolle gespielt, weil die Vorhersagen dieser Methodik zu dem Zeitpunkt noch nicht genau genug gewesen waren. Dank modernster mathematischer Techniken und enormer Supercomputerleistung gelang es dem BMW-Team aber, die Gitter-QCD-Simulationen so weit zu verbessern, dass sie den entscheidenden Sprung machen konnten. Seitdem haben sich mindestens acht Teams in aller Welt darum bemüht, die BMW-Vorhersage zu bestätigen oder sogar weiter zu verbessern. Sie konzentrierten sich dabei zunächst auf einen kleinen Bereich der Teilchenenergien, die BMW simuliert hatte.

Berechnungen sind noch vorläufig

Zwei vorläufige Ergebnisse aus diesem Energiebereich wurden im April 2022 auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht: eines von einer Gruppe um Christopher Aubin von der Fordham University in New York City, das andere von einem Team um Gen Wang von der Universität Aix-Marseille in Frankreich. Anfang dieses Monats gaben zudem zwei weitere Forschungsgruppen – eine unter der Leitung von Hartmut Wittig von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, die andere von Silvano Simula vom Nationalen Institut für Kernphysik in Rom – auf einer Myonenkonferenz in Los Angeles ihre Ergebnisse bekannt. Simulas Gruppe ist gerade noch dabei, eine Vorabveröffentlichung zu verfassen, Wittigs Gruppe hat ihre bereits eingereicht. Alle vier Berechnungen bestätigten die Ergebnisse der BMW-Kollaboration, obwohl die verwendeten Gittertechniken verschieden sind. »Ganz unterschiedliche Herangehensweisen an das Problem führen zu einem sehr ähnlichen Ergebnis«, sagt Christopher Aubin.

Davide Giusti, ein Physiker von der Universität Regensburg, der früher an der Simula-Kollaboration beteiligt war und jetzt mit einer anderen Gitter-QCD-Gruppe zusammenarbeitet, sagt: »Mit der Zeit nähern sich die verschiedenen Gruppen einem Ergebnis an, das mit dem von BMW übereinstimmt – zumindest in einem Übergangsbereich.«