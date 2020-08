Elefanten in Botswana: Das Massensterben am Wasserloch

Dass sich auch Monate, nachdem man ein solches Massensterben beobachtete, immer noch keine gesicherte Erklärung vorliegt, ist selten, aber nicht ohne Beispiel. 2015 gingen die Bilder Abertausender toter Saiga-Antilopen aus Kasachstan um die Welt. Die grasbewachsenen Ebenen waren teils übersät mit Kadavern. Geschätzte 200 000 Tiere fielen einer Blutvergiftung zum Opfer. Was hatte sie ausgelöst? Die Wissenschaft war lange ratlos. Schließlich stellte sich heraus, dass extreme Hitze und Luftfeuchtigkeit normalerweise harmlose Pasteurella-Bakterien zu einer solch starken Vermehrung stimulierten, was die Tiere am Ende überwältigte.

Eine Kombination von Faktoren könnte der Auslöser sein

Ein ähnliches Phänomen halten Forscher auch bei den Elefanten für möglich, besonders vor dem Hintergrund der nun langsam eingehenden Testergebnisse. Das könnte die Aufklärung erheblich verzögern. »Bei den Saiga-Antilopen hat das ewig gedauert, ehe wir Gewissheit hatten«, sagt Fabian Leendertz, Epidemiologe und Experte für Zoonosen am Robert Koch-Institut. Obwohl die Forscher damals die Pasteurella-Bakterien früh erkannten, hielten sie es zunächst für unwahrscheinlich, dass diese solch ein Massensterben auslösen könnten.

Leendertz gilt besonders in Afrika als ausgewiesener Experte bei der Detektivarbeit im Zusammenhang mit Tierseuchen. So waren die Mitarbeiter des Leendertz-Labors unter anderem an der Aufklärung eines Milzbrandausbruchs in Uganda und der Analyse verschiedener Ebolaausbrüche im Kongo und Westafrika beteiligt. In der Elfenbeinküste wiesen Leendertz und seine Kollegen einen bis dato unbekannten Milzbranderreger nach. Mit der Untersuchung der Todesfälle in Botswana ist das Team jedoch nicht befasst, so dass Leendertz die Lage nur anhand allgemein bekannter Fakten beurteilen kann. Der Umstand, dass Proben an internationale Labors, zum Beispiel in den USA, verschickt wurden, sage ihm, dass es sich bei der Todesursache der Elefanten durchaus um etwas Komplizierteres handeln könnte.

Einig sind sich die Experten vor allem darin, dass Spekulationen so lange müßig sind, wie noch keine Testergebnisse veröffentlicht wurden. »Egal, welche Erreger wir in diesem Fall diskutieren, die Muster passen nie wirklich ganz genau«, sagt Thouless. Etwa die virale Enzephalomyokarditis. Ein Ausbruch 1993 im südafrikanischen Krügerpark ging mit einem explosionsartigen Anstieg der Nagetierpopulation einher, den man in Botswana nicht festgestellt hat. Auch Herpesviren, die mitunter Elefanten töten, fügen sich nicht ins Bild des botswanischen Elefantensterbens.

Ist es inzwischen womöglich gar zu spät, um die Ursache eindeutig zu identifzieren? Immerhin liegt der Todeszeitpunkt in einigen Fällen bereits Monate in der Vergangenheit. »Manche Forscher in den Laboren sagen vielleicht, dass die Gewebeproben nicht mehr frisch genug aussehen und sich eine Analyse nicht mehr lohnt. Das ist leider in der Veterinärmedizin immer noch eine weit verbreitete Haltung«, sagt Leendertz. Aber selbst, wenn Tiere schon lange tot seien, lohnt es sich dem Experten zufolge, Proben zu konservieren, um sie für molekulare Analysen zu erhalten. »Auf diese Weise werden inzwischen sehr viele Wildtierproben untersucht, denn man ist selten rechtzeitig vor Ort. Wir haben mit solchen Methoden selbst Anthraxerreger in 40 Jahre alten Schimpansenknochen isolieren können.« Ist der Erreger ein Unbekannter, müsse man das Problem »wirklich mit Hightechmethoden angehen – aber auch das ist machbar«, sagt Leendertz.

Darum gibt sich Pathogendetektiv Leendertz bei den Okavango-Elefanten optimistisch: »Wir als Forscher haben bisher noch bei jedem tot aufgefundenen Tier klären können, woran es gestorben ist.« Selbst wenn es manchmal etwas länger dauere.

Vom finalen Verdikt der Pathologen wird auch abhängen, welche Bedeutung das Sterben für die 15 000 Elefanten Botswanas hat. Unter guten Umständen würden laut Thouless in der Region pro Jahr etwa 750 Tiere geboren. Addiert man die Todesfälle von Seronga auf die natürliche Sterblichkeit, halten sich Zu- und Abgänge ungefähr die Waage.

Doch es könnte auch anders ausgehen für die Elefanten – wenn in Wahrheit ein Anstieg der Wilderei dahintersteckt, wenn in den durch Todesfälle geschwächten Herden der Nachwuchs ausbleibt oder wenn sich die ominöse Krankheit, die den Tieren zugesetzt haben mag, weiter ausbreitet. Dann könnte das Gleichgewicht womöglich doch kippen. Es wäre selbst für eine an sich gesunde Population wie die der Elefanten in Botswana keine gute Nachricht.