Materialphysik: Das perfekt gekochte Ei braucht 32 Minuten

Würden Sie so Ihr Frühstücksei kochen? Erst kommt es zwei Minuten in kochendes Wasser. Anschließend zwei Minuten in 30 Grad warmes Wasser. Dann wieder zwei Minuten zurück ins kochende Wasser. Und so weiter, insgesamt 32 Minuten lang. Eigelb und Eiweiß bekämen so eine durchgehend cremige Konsistenz, berichtet ein italienisches Forschungsteam um den Polymerphysiker Pellegrino Musto vom Nationalen Forschungsrat in Pozzuoli und den Materialforscher Ernesto Di Maio von der Universität Neapel. Sie nennen es »periodisches Kochen«.

Der halbstündige Aufwand ist nötig, weil die Bereiche im Ei bei verschiedenen Temperaturen aushärten: Der Dotter wird bereits bei 65 Grad Celsius fest, während die meisten Proteine im Eiklar erst bei 85 Grad stocken. Deswegen ist es schwierig, beide gleichzeitig auf dieselbe Konsistenz zu bringen.

Wer sein Ei komplett hart bevorzugt, kann es einfach zehn Minuten lang kochen. Wer allerdings eine cremige Textur besonders lecker findet, braucht Tricks. In der traditionellen japanischen Küche beispielsweise gibt es »Onsen-Eier«, die nach den heißen Quellen benannt sind, in denen sie über längere Zeit liegen, bei etwas weniger als 70 Grad. Dadurch gerinnen Eiweiß und Eigelb nicht vollständig. In modernen Küchen entspricht das dem so genannten Sous-vide-Garen im temperaturkontrollierten Wasserbad.