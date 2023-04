Das Pferd ist ein zentraler Teil des Mythos vom Wilden Westen, der Phase der europäischen Landnahme westlich des Mississippi im 19. Jahrhundert. Die europäischen Eindringlinge waren auf Pferde als Transportmittel angewiesen – doch legendär wurden die Reitkünste einiger indigener Gruppen, die das Pferd zum zentralen Element ihres Lebensstils und ihrer spirituellen Ideenwelt machten. Rätselhaft war bisher, wann das geschah. Nun berichtet eine Arbeitsgruppe um William Taylor von der University of Colorado in Boulder in »Science«, dass das Pferd mindestens 100 Jahre vor den ersten Europäern die Great Plains und Rocky Mountains erreichte. Auf Basis genetischer, archäologischer und kulturgeschichtlicher Untersuchungen kommt das Team zu dem Schluss, dass die ersten Pferde spätestens im frühen 17. Jahrhundert in den Westen der heutigen USA kamen.

Tatsächlich stammen die modernen Pferde sogar aus Nordamerika, sie evolvierten dort vor etwa vier Millionen Jahren, bevor sie sich weltweit verbreiteten. Auch die ersten Menschen in Nordamerika nutzten während der Eiszeit Pferde. Doch vor etwa 10 000 Jahren war damit Schluss – alle Pferde in Nord- und Südamerika starben am Ende der letzten Eiszeit aus. Erst mit der Ankunft der europäischen Siedler kam das Pferd zurück – womöglich schon mit den Wikingern auf Neufundland im 11. Jahrhundert. Allerdings sind sich Fachleute ziemlich einig, dass erst die spanischen Kolonisten Pferde in größerer Zahl wieder nach Nordamerika brachten, vermutlich um etwa 1519 in Mexiko. Die Arbeitsgruppe um Taylor präsentiert nun Indizien dafür, dass diese Pferde schon binnen kurzer Zeit von den einheimischen Völkern Nordamerikas übernommen wurden.

Damit widerspricht das Team, zu dem mehrere Fachleute aus indigenen Gruppen der Region gehören, gängigen Hypothesen darüber, wie die Menschen der Great Plains und Rocky Mountains erstmals an Pferde kamen. Viele Ideen konzentrieren sich auf den Pueblo-Aufstand im Jahr 1680 als entscheidenden Punkt, als die Pueblo die Spanier in deren damaliger Kolonie Neumexiko besiegten und vertrieben. Dabei, so die Vermutung, seien den Siegern erstmals Pferde in großer Zahl in die Hände gefallen. Und noch im 18. Jahrhundert behaupteten europäische Kolonisten, indigene Völker würden Pferde nur per Handel erwerben, aber nicht selbst züchten. Dem allerdings stehen mündliche Überlieferungen zum Beispiel der Lakota gegenüber, laut denen die Pferdezucht in Nordamerika deutlich weiter zurückreicht.