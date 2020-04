Körperwahrnehmung: Das richtige Gewicht

Wenn das Wetter besser wird, werden die Kleidungsschichten dünner – und damit auch die Blicke, die sich viele Menschen im Spiegel zuwerfen, zunehmend kritisch. Sah die Taille nicht schon mal schmaler aus, die Oberarme nicht schon mal straffer? Und wenn dann noch die Waage nicht das gewünschte Ergebnis anzeigt, denkt so mancher womöglich direkt über eine Diät nach, um die zusätzlichen Pfunde, die sich über den Winter angesammelt haben, gleich wieder loszuwerden. Schließlich kann man nicht früh genug damit anfangen, an der Bikinifigur zu arbeiten – oder an der perfekten Silhouette in der Badehose!

Das Streben nach dem Idealgewicht und einer schlanken Figur ist in unserer Gesellschaft fest verankert. Das ist vor allem bei Frauen der Fall, aber selbst Männer sind nicht immun. Schönheitsideale brennen sich früh ein, sagt Sven Schneider, Leiter der Abteilung Kindergesundheit am Mannheimer Institut für Public Health der Universität Heidelberg: »Schon vor der Pubertät, mit etwa zehn Jahren, entwickeln Kinder eine Vorstellung davon, was sie attraktiv finden und bewerten sich selbst.«

Schneider und seine Kolleginnen und Kollegen ließen im Jahr 2013 144 Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren mit Hilfe von Drei-D-Avataren ihren eigenen Körper beurteilen. Außerdem sollten die Teilnehmerinnen einschätzen, wie andere Menschen sie wahrnehmen. Die Ergebnisse waren deutlich: Nur acht Prozent der Mädchen zeigten sich zufrieden mit ihrer Figur, mehr als 70 Prozent wären lieber dünner gewesen. Und damit nicht genug: Die Jugendlichen glaubten, dass sie auch aus Sicht ihrer Eltern und Freundinnen abnehmen müssten.

»Eltern sollten ihren Kindern ein gutes Selbstwertgefühl vermitteln, egal wie diese aussehen«

(Sven Schneider, Leiter der Abteilung Kindergesundheit am Mannheimer Institut für Public Health)

Die genauen Zahlen variieren zwar je nach Studie und untersuchter Altersgruppe, doch sie alle zeichnen ein ähnliches Bild: Die meisten Menschen sind mit ihrem Körper und ihrem Gewicht unglücklich. Wie gut man sich selbst und sein Aussehen akzeptieren kann, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Gerade bei Kindern und Jugendlichen spielen auch die Ernährung und das Verhalten der Eltern eine große Rolle: Wie sehr achten sie selbst auf ihr Gewicht? Ist das Essen ein ständiges Thema in der Familie? Machen die Eltern abschätzige Kommentare über das Aussehen der Kinder? Diese letzte Frage macht ein wenig stutzig. Würden Eltern so etwas überhaupt tun, den Körper ihrer Kinder bewusst abwerten? Das kommt durchaus vor, zeigt die Studie von Sven Schneider. Im Rahmen der Befragung gaben mehr als 30 Prozent der Mädchen an, dass sie von ihren Müttern negative Bemerkungen über ihr Gewicht und ihr Essverhalten zu hören bekommen hätten. Väter äußerten sich in immerhin rund 20 Prozent der Fälle negativ.