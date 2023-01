Dealbreaker beim Dating: Das geht gar nicht

Ungewaschen, desinteressiert, klammernd: Es gibt Macken, die jede Romantik im Keim ersticken. Ein Ranking solcher »Dealbreaker« hat jetzt ein Team um Zsófia Csajbók von der Karlsuniversität in Prag erstellt. Wie die Gruppe in der Fachzeitschrift »Personality and Individual Differences« schildert, stimmten Frauen und Männer weitgehend darin überein, wann sie lieber keine Beziehung eingehen möchten – egal, ob es nur um ein Abenteuer geht oder um die Suche nach der großen Liebe.

Das Ranking beruht auf Angaben von knapp 300 US-Studierenden, die im Schnitt 22 Jahre alt, zu 95 Prozent heterosexuell und zur Hälfte in einer festen Partnerschaft waren. In einem Fragebogen sollten sie ihre Reaktion auf rund 50 mögliche Dealbreaker einschätzen: Würden sie angesichts dieser Eigenschaften das Interesse an einer Partnerschaft mit dieser Person verlieren?

Demnach gibt es sechs Arten von Verhalten, die auf beide Geschlechter abschreckend wirken. Dealbreaker Nummer eins bei der Suche nach einem langfristigen Partner war fehlendes Interesse und mangelnde Aufmerksamkeit. Fast ebenso schlimm: ein ungepflegtes Äußeres. An dritter Stelle folgte Klammern. Auch Süchte, Passivität und häufig wechselnde Sexualkontakte kamen nicht gut an. Bei der Rangfolge waren sich Männer und Frauen einig.