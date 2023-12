Internationale Raumstation: Das ungewisse Ende eines Leuchtturmprojekts

Der Weg nach unten

Das ist schwierig, weil die ISS auf ihrer etwa 1,5-stündigen Umlaufbahn jede Minute mehr als 400 Kilometer der Erdoberfläche überfliegt, wobei sich die Spur auf Grund der Rotation der Erde ständig ändert. Je länger die ISS durch die Atmosphäre fällt, desto mehr Trümmerteile verteilen sich entlang dieser Bahn und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein verirrtes Teil irgendwo auf der Erde Schaden anrichtet. Der Sturz der Station sollte aber auch nicht zu schnell erfolgen: Würde die ISS mit zu großer Wucht herabstürzen, könnte der erhöhte Luftwiderstand große Teile wie die ausgedehnten Solaranlagen oder einzelne Module abreißen, die dann wiederum unkontrolliert und unvorhersehbar in die Atmosphäre eintreten würden.

Die unregelmäßige Geometrie der Raumstation verschärft dieses Problem noch und macht es umso wichtiger, die Station während ihres Sturzes durch die Atmosphäre in einer stabilen Lage zu halten. Sollte sie ins Taumeln geraten, würde die Rakete, die den Deorbit antreibt, nicht mehr in die richtige Richtung zeigen und die ISS vom Kurs abbringen.

Dazu kommt noch, dass die Erdatmosphäre ein bemerkenswert unbeständiges Wesen ist: Sie wird abhängig vom Aktivitätszyklus der Sonne dünner und dicker und ändert sich beim Übergang vom Tag zur Nacht und zurück. »Was passiert, wenn man ein großes Objekt wie die Internationale Raumstation in die Erdumlaufbahn bringt, hängt sehr stark davon ab, was mit der atmosphärischen Dichte passiert«, sagt David Arnas, Luft- und Raumfahrtingenieur an der US-amerikanischen Purdue University. Es sei kaum möglich, das exakt vorherzusagen.

All diese Faktoren führen dazu, dass der ideale Prozess in etwa wie folgt abläuft: Nach Wochen oder Monaten des natürlichen Absinkens der ISS, würde ein speziell angefertigtes Raumfahrzeug in einer Höhe von etwa 400 Kilometern über der Erde einen Deorbit-Schub beginnen. Die Station könnte dann etwa auf den halben Weg zur Erdoberfläche absinken, bevor sie destabilisierenden Effekten ausgesetzt ist. In einer Höhe von etwa 200 Kilometern würde die Missionsleitung die Flugbahn der ISS anpassen und die Deorbit-Rakete so steuern, dass die annähernd kreisförmige Umlaufbahn der Station in eine Ellipse umgewandelt wird, deren erdnächster Punkt etwa 145 Kilometer über dem Planeten liegt. Dies würde dazu beitragen, die Zeit zu minimieren, die die Station während des restlichen Abstiegs in den unteren, dichteren Schichten der Atmosphäre verbrächte. Dort würde die Rakete ein letztes Mal zünden, um die Station noch weiter nach unten zu drücken, so dass sie schließlich in den Südpazifik stürzt. »Die ganze Welt wird zuschauen«, davon ist Mai'a Cross überzeugt.

Aber was braucht es, um dieses Kunststück zu vollbringen? Bis vor Kurzem war die NASA der Ansicht, dass mehrere – vielleicht sogar drei – russische Progress-Frachter die ISS aus dem Orbit befördern müssten. Doch dieser Plan war stets vorläufig, da die Koordination der einzelnen Frachter schwierig ist. »Selbst wenn die Dinge gut laufen, wäre es eine Herausforderung«, sagt Nield. »Es müssten mehrere Progress-Fahrzeuge gebaut, gestartet und miteinander verbunden werden sowie exakt funktionieren.«

Geht es notfalls auch ohne Russland?

Und zumindest was die amerikanisch-russische ISS-Partnerschaft angeht, läuft es nicht gut. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat die Beziehungen zwischen Russland und den USA auf den tiefsten Punkt seit dem Kalten Krieg gebracht und die Zusammenarbeit in Bezug auf die ISS belastet. Russland hat zuletzt angedeutet, dass es noch vor dem offiziellen Ende aus der ISS-Partnerschaft aussteigen will, und hält sich offen, dann auch keine Progress-Raumfähren für einen kontrollierten Deorbit zu Verfügung zu stellen. Weder die NASA noch Roskosmos reagierten auf Interviewanfragen für diesen Artikel.