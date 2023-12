Weihnachten: Die 11 wichtigsten Fragen rund ums Schenken und Beschenktwerden

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Macht Schenken glücklicher als Beschenktwerden?

Kurz gesagt: Es kommt darauf an. Während zwar prinzipiell in beiden Fällen Freude und gespannte Aufregung empfunden wird, kann die Zeit vor der Geschenkübergabe beim Schenkenden auch Stress- und Angstgefühle hervorrufen. Was, wenn das Geschenk nicht gefällt oder als zu mickrig wahrgenommen wird? Solche negativen Reaktionen können all die positiven Gefühle zunichtemachen. Umgekehrt kann es auch enttäuschend für den Beschenkten sein, etwas auszupacken, das überhaupt nicht gefällt. Dennoch zeigt sich in verschiedenen Experimenten mit Erwachsenen wie Kleinkindern, dass Schenken wohl generell glücklicher macht, als beschenkt zu werden.

Lara B. Aknin und ihre Kollegen von der kanadischen Simon Fraser University machten in einem Experiment im Jahr 2012 Kleinkinder zunächst mit einem Kuscheltier bekannt, bevor die jungen Probanden Süßigkeiten bekamen. Der Plüschaffe erhielt ebenfalls eine Leckerei, die der Versuchsleiter scheinbar zufällig gefunden hatte. Anschließend wurden die Kinder gebeten, dem Affen eine weitere vom Versuchsleiter gefundene Süßigkeit zu überreichen. In einem letzten Schritt sollten sie dem Kuscheltier eine ihrer eigenen Süßigkeiten abgeben. Dabei wurden die kleinen Teilnehmer von unbeteiligten Beobachtern als glücklicher eingeschätzt als in allen anderen Teilen des Experiments.

Und auch bei Erwachsenen gilt: Wenn wir Geld für jemand anderen als uns selbst ausgeben – sei es, indem wir für wohltätige Zwecke spenden oder einem geliebten Menschen etwas schenken –, werden Teile des Gehirns aktiviert, die für die Verarbeitung sozialer Informationen und das Empfinden von Freude zuständig sind. In einer Studie, die von Forschenden der Universität Lübeck und der Universität Zürich geleitet wurde, gaben die Forscher 50 Personen je 100 Schweizer Franken und wiesen die Hälfte von ihnen an, sich von dem Geld selbst etwas zu kaufen, während die andere Hälfte es in den nächsten vier Wochen für jemand anderen ausgeben sollte. Sie fanden heraus, dass diejenigen, die das Geld für andere Menschen ausgaben, sich anschließend großzügiger und fairer verhielten und nach dem Experiment ein höheres Maß an Glück empfanden.

Wie teuer darf ein Geschenk sein?

Auch wenn kleine, kreative und sentimentale Geschenke theoretisch ganz oben in der Weihnachtsgeschenke-Hierarchie stehen – dieser Weg eignet sich nicht für alle. Nicht jeder ist kreativ und gefühlig. Zudem ist die Enttäuschung beim Schenkenden größer, wenn der Beschenkte die vielen Stunden Arbeit, die in die selbst gehäkelten Topflappen geflossen sind, nicht zu schätzen weiß. Und manchmal kann man die großen, teureren Dinge einfach ganz gut gebrauchen.

Aber Studien zeigen auch die Fallstricke teurer Geschenke. So hängt über Geschenken immer die Drohung der Reziprozität. Wer etwas sehr Teures schenkt, schenkt womöglich vor allem mit der Sorge, nichts Angemessenes zurückgeben zu können.

© EKIN KIZILKAYA / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Liebevoll selbst gemacht | Geschenke müssen nicht immer groß und teuer sein. Wenn das kleine Geschenk einen sentimentalen Wert hat, kommt es oftmals besser an als die kostspielige Smartwatch.

Eine weitere Falle ist, dass Schenkende sich von ihrem Geschenk natürlich Wertschätzung erhoffen – und womöglich umso mehr, je teurer das Geschenk war. Doch das funktioniert nicht; Preis und Begeisterung hängen nicht direkt zusammen. Tatsächlich können übermäßig teure Geschenke auch Misstrauen hervorrufen und den Empfänger verborgene Motive vermuten lassen. Das gilt vor allem für materielle Gegenstände, die Luxus vermitteln: Was nach Geld aussieht, riecht nach Käuflichkeit.

Dagegen ist dieser Misstrauenseffekt bei Geschenken für Erfahrungen und Erlebnisse deutlich weniger ausgeprägt. Der Gutschein fürs Luxus-Spa mag so viel kosten wie eine edle Smartwatch, doch er ist nicht mit dem gleichen Ballast behaftet und wird mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit ehrliche Freude hervorrufen. Vorausgesetzt, man schweigt über den Preis.

Was passiert beim Schenken im Gehirn?

Sowohl der Schenkende als auch der Beschenkte erfahren dabei eine Aktivierung des so genannten mesolimbischen Belohnungssystems. Dieses System spielt eine wichtige Rolle für unsere biologische Wahrnehmung von Freude, Lust und Motivation. Dabei werden Botenstoffe wie Oxytozin und Dopamin ausgeschüttet, die ein Gefühl der Verbundenheit und Bindung fördern. Wer ein Geschenk erhält, spürt zudem Dankbarkeit. Bestimmte Gehirnregionen, wie der anteriore zinguläre Kortex und der mediale präfrontale Kortex, sind dabei besonders aktiv. Letzterer spielt auch eine Rolle dabei, die Bedeutung von sozialen Interaktionen zu bewerten. Positive Emotionen wie Freude und Glück vermittelt unter anderem die Amygdala, ein aus 13 Einzelkernen bestehender, zentral in den beiden Temporallappen gelegener Bereich. Was im Gehirn passiert, wenn man Geschenke gibt und empfängt, gleicht also einem wahren Feuerwerk der Gefühle.

Schenken Männer und Frauen anders?

Frauen schenken mehr als Männer und sie verwenden deutlich mehr Zeit dafür, Geschenke zu suchen, zu besorgen oder zu erstellen. Das wird insbesondere an Weihnachten deutlich. Laut etlichen Befragungen machen sich Frauen im Schnitt früher im Jahr Gedanken um passende Geschenke und beginnen auch eher mit dem Einkauf. Sie sorgen dafür, dass alle bedacht werden und übernehmen den Großteil der rituellen und vorbereitenden Aktivitäten wie Dekorieren und Verschicken. Daran hat sich trotz der zunehmenden Berufstätigkeit von Frauen in den zurückliegenden drei Jahrzehnten nichts geändert.

Auch haben Männer und Frauen eine unterschiedliche Einstellung zum Schenken. Männer verbinden dies mehr mit Begriffen wie ›stressig‹ oder ›eine Verpflichtung‹. Frauen tun dies laut eigener Aussage überwiegend gerne und empfinden selbst Freude dabei, Geschenke auszuwählen und zu überreichen. Warum die Geschlechter sich hier gemäß gängiger Stereotype verhalten und diese so hartnäckig sind, ist allerdings unklar.

Wie umweltfreundlich ist Schenken?

Machen wir uns nichts vor: Weihnachten ist ein Konsumrausch. Mehr als 500 Euro gibt laut Statistik jede(r) Deutsche im Durchschnitt für Geschenke aus. Und damit auch für Verpackung, Energie, Hilfsstoffe, verschmutztes Wasser und viel, viel Kohlendioxid. Andererseits ist das der Normalzustand in der Konsumgesellschaft. Drei Aspekte allerdings unterscheiden den Weihnachtskaufrausch vom durchschnittlichen Einkaufsbummel. Erstens nämlich kauft man oft größer, besser und neuer, als man es – und ebenso der Beschenkte – für sich selbst tun würde. Denn die Erwartungshaltung ist meist: je teurer und ausgefallener, desto begeisterter der Empfänger.

Ein enorm großer Anteil der Geschenkeflut an Weihnachten ist unnütz, unerwünscht, unbrauchbar

Zweitens ist ein enorm großer Anteil der Geschenkeflut unnütz, unerwünscht, unbrauchbar. Das reicht vom funktionslosen Weihnachtsnippes über nie getragene Hemden bis hin zu seltsamen Küchengeräten, deren Funktion sich darauf beschränkt, Schubladen zu verklemmen. All diese Produkte kosten Ressourcen, verursachen Verpackungsmüll und landen schließlich im Abfall – für nichts. Es gibt Möglichkeiten, die Schrottflut zu vermeiden, zum Beispiel mit Gutscheinen für schöne Erlebnisse. Doch oft siegt der Impuls, einen tatsächlichen Gegenstand zu überreichen statt nur ein bedrucktes Stück Papier.

Drittens kommen Weihnachtsgeschenke in einer zusätzlichen Bonusverpackung. Und Bonusverpackungen sind vor allem Bonusmüll. 2022 verbrauchte jede Person in Deutschland durchschnittlich 212 Kilogramm Papierprodukte. Wie viel davon Geschenkpapier ist, lässt sich bestenfalls schätzen. Ein Kilo neues Papier erfordert rund 50 Liter Wasser und fünf Kilowattstunden Energie; Recyclingpapier immer noch etwa die Hälfte davon. Wer dieser Tage Geschenke verpackt, kann selbst rechnen: der eigene Verbrauch mal 83 Millionen. Da kommt einiges zusammen.

© Wirestock / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Viel Müll nach der Bescherung | Geschenkpapier ist oft nicht einfach nur Papier – sondern aufwändig verarbeitet und womöglich metallisch-glänzend beschichtet. Je ausgefallener das Papier, desto umweltschädlicher in der Regel seine Herstellung.

Zudem ist Geschenkpapier oft nicht einfach nur Papier – sondern aufwändig verarbeitet und womöglich metallisch beschichtet. Je ausgefallener das Papier, desto umweltschädlicher ist in der Regel seine Herstellung und um so schlechter das Potenzial zum Recyceln. Aus Umweltgründen wäre es vermutlich am sinnvollsten, die Geschenke in Toilettenpapier einzupacken. Das kann man ohne größeren Aufwand sinnvoll weiterverwenden: Falls man dringend welches braucht, ist man dankbar für jedes Blatt.

Wie geht man mit schlechten Geschenken um?

Es ist leider so: Nicht alle haben eine Vulkanspalte im Garten, die schreckliche Schlipse, unpassende Kosmetik oder die Autobiografie von Prinz Harry schmerzfrei und rückstandslos verschwinden lässt. Mit unerwünschten Geschenken und ihren Schenkenden müssen wir umgehen. Denn schlechte Geschenke passieren.

Missglückte Präsente können die Stimmung verderben oder gar weit reichende negative Folgen für zwischenmenschliche Beziehungen haben. Dabei sind die Gründe oft allzu banal. Wir waren alle schon mal im Stress, haben Dinge missverstanden oder Sachen schlecht ausgewählt. Deswegen ist es klug, Erwartungsmanagement zu betreiben. Unter dem Weihnachtsbaum wird keine Sensation liegen – darüber sollten wir nicht enttäuscht sein und von Anfang an versuchen, das Positive zu sehen: Ein Geschenk bedeutet vor allem, dass jemand an uns denkt. Wenn auch nicht immer mit durchschlagendem Erfolg.

Vermeiden sollte man, das unerwünschte Geschenk ausdrücklich zu loben. Womöglich fällt die Lüge später auf, wenn man den rosa Strickpulli mit den grünen Punkten praktisch nie trägt

Vermeiden sollte man, das unerwünschte Geschenk ausdrücklich zu loben. Womöglich fällt die Lüge später auf, wenn die schenkende Person zum Beispiel mitbekommt, dass wir den rosa Strickpulli mit den grünen Punkten praktisch nie tragen. Vor allem aber besteht dann die Gefahr, etwas derartiges nächstes Jahr noch einmal zu bekommen.

Eine gute Möglichkeit, mit schlechten Geschenken umzugehen, ist, das Entgegennehmen von Geschenken selbst in ein Geschenk zu verwandeln. Schließlich geht es beim Geschenk nicht primär um den materiellen Wert, und auch nicht allein um den Nutzen. Auch wenn man das Geschenk selbst nicht loben kann oder sollte: Etwas Nettes über die Mühe, die in den schrecklichen Weihnachtsstrickpulli geflossen ist, oder auch nur das Geschenkpapier, lässt sich immer formulieren. Und schon wenige freundliche Worte können eine Schenkkatastrophe für beide Seiten abwenden.

Wie aber wird man unerwünschte Geschenke unauffällig wieder los? Es fällt sicherlich irgendwann auf, wenn man die merkwürdigen Pantoffeln nicht trägt. Möglicherweise bleiben sie im Müll nicht lange unentdeckt. Und auch im Keller könnte die schenkende Person die Schlappen wiederfinden und beleidigt sein – zumindest wenn sie im gleichen Haushalt lebt. Selbst wenn man das Geschenk tief im Wald vergräbt, kommt bestimmt ein Hund vorbei und gräbt es wieder aus ... So lautet die sowohl ökologisch als auch sozial am wenigsten verwerfliche Methode vermutlich, die Fehlschenkung bei nächster Gelegenheit weiterzuschenken – geteiltes Leid ist halbes Leid.

