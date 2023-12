Christentum: Wer war der historische Jesus?

Jesus selbst war Jude und offenbar überzeugt davon, seine Religion sitze in einer tiefen Krise. Ein Auslöser war die Fremdherrschaft der Römer in Judäa, das samt Jerusalem 6 n. Chr. zur römischen Provinz ernannt wurde. Zuvor schon hatten die Römer jahrzehntelang die Region im Griff: Ein Königsgeschlecht, dem auch Herodes der Große angehörte, regierte dort im Namen der Mittelmeermacht. Die Heimat Jesu, Galiläa, war zu dessen Lebzeiten ebenfalls unter der Kontrolle Roms, ein römischer Günstling herrschte über die Gegend. Die Folge von alldem: Die Regionen veränderten sich, die römisch-hellenistische Kultur und Herrschaft hielten Einzug. Die jüdische Bevölkerung geriet dadurch in eine Identitätskrise, Aufstände und Unruhen brachen sich immer wieder Bahn.

Diese Spannungsphase wurde von den Juden »als eine Krise des Gottesverhältnisses erfahren«, schrieb der Neutestamentler Jürgen Roloff (1930–2004), der an der Universität Erlangen-Nürnberg lehrte, in einer Abhandlung über Jesus. Die Menschen fragten sich, was Gott vorhabe – und wie und wann das Schicksal des Volkes Israels ein gutes Ende nehmen würde. Das rief religiöse Deuter auf den Plan. »Hoffnungen auf die Auferstehung der Toten und die endzeitliche Neuschöpfung gewannen in weiten Kreisen an Boden«, erklärt Roloff. Allerdings in unterschiedlichen Ausformungen, von denen Jesus eine war, der als »endzeitlicher Heilsbringer« das Kommen der Königsherrschaft Gottes mit seinem Wirken verknüpfte. Viele Menschen glaubten fest, dass die Herrschaft Gottes auf Erden auch das Ende der römischen Herrschaft zur Folge haben musste, so der Bibelforscher James Crossley von der Osloer MF Norwegian School of Theology, Religion and Society im »Jesus Handbuch« aus dem Jahr 2017.

Als dann einige Jahrzehnte nach Jesu Tod die neue Religion konkrete Gestalt annahm, begannen deren Anhänger in Evangelien zu sichern, was über Jesus bekannt war. Für einige Fachleute ist damit klar: Den »wahren« Religionsstifter Jesus kann man nicht finden, nur aus den Erinnerungen seiner Zeitgenossen und Nachfahren rekonstruieren. Doch egal auf welche Art von Suche Forschende ihm näherkommen wollen, »keine kann uns zurückführen zu dem Jesus von Nazareth aus Fleisch und Blut, der vor 2000 Jahren in Galiläa das Königreich Gottes verkündigte und nach seinem Kreuzestod zum Ausgangspunkt einer Bewegung wurde, aus der das Christentum hervorging«, erklärt Angelika Strotmann, katholische Theologin an der Universität Paderborn, in einem ihrer Bücher.

Strotmann zieht ein ernüchterndes Fazit, dämpft damit aber nur übertriebene Erwartungen. Wenn sich auf geschichtswissenschaftlichem Weg nicht doch die eine oder andere Erkenntnis gewinnen ließe, hätten sie und andere vermutlich keine Abhandlungen über den historischen oder erinnerten Jesus verfasst – und Antworten auf Fragen geliefert, die an Weihnachten auf den Nägeln brennen: Welcher Komet zog bei Jesu Geburt vorüber? Wo kam er wirklich zur Welt? Und trug er tatsächlich einen Bart?