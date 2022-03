Decoded: Rätselhafte Schwarze Löcher

Videoserie: »Decoded« Was genau ist ein Virus? Wie lernen Maschinen? Und was passiert in einem Schwarzen Loch? In der Videoserie von »Scientific American« und »Spektrum der Wissenschaft« entschlüsseln wir grundlegende Fragen aus Forschung und Wissenschaft. See the English-language version at »Scientific American«.

Stephen Hawking sagte voraus, dass Schwarze Löcher um sich herum zufällig Teilchen ausstrahlen. Dadurch verdampfen sie langsam, bis sie nach Milliarden von Jahren verschwunden sind. Was aber passiert mit den Objekten, die jemals in sie hineingeraten sind? Enthält die abgegebene Hawking-Strahlung Quanteninformationen? Oder werden die Objekte in ein anderes Universum transportiert?

Zwei Fachbereiche suchen nach Antworten: Die Astronomie untersucht, ob Schwarze Löcher Informationen über den Ursprung des Universums enthalten. Und in der Quantenmechanik gilt, dass Informationen niemals verloren gehen können.

Neue Technologien machen Schwarze Löcher immer sichtbarer: Forscher messen Gravitationswellen von kollidierenden Schwarzen Löchern, machen Bilder von ihnen in weit entfernten Galaxien und untersuchen die Sterne in ihrer Nähe. Diese Entdeckungen helfen zu verstehen, was hinter dem Ereignishorizont liegt. Und sie fordern uns dazu auf, weiter daran zu forschen, wie unsere Welt funktioniert.