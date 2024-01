Verseuchtes Denkmal: Marie Curies radioaktives Labor darf stehen bleiben

Eigentlich hätte heute der letzte Tag des Pavillon des Sources anbrechen sollen, eines kleinen Backsteingebäudes vom Anfang des letzten Jahrhunderts, einst Teil des von Marie Curie ins Leben gerufenen Radium-Instituts. Nach den Plänen des Curie-Instituts, dem der Bau gehört, würde er jetzt abgerissen, um für ein neues Forschungsgebäude Platz zu machen. Denn der Pavillon wird seit Jahren nicht benutzt: Er ist faktisch unbegehbar, weil er stark radioaktiv belastet ist. Doch quasi in letzter Minute wurden Denkmalschützer auf das Vorhaben aufmerksam, schalteten den französischen Präsidenten ein – und das Ministerium für Kultur stoppte das Projekt.

Schauplatz des Ganzen ist der Pariser Campus des heutigen Curie-Instituts, mitten in der Hauptstadt im berühmten historischen Quartier Latin. An der Forschungseinrichtung, hervorgegangen aus dem von der Nobelpreisträgerin gegründeten Radium-Institut, arbeiten heute an drei Standorten mehr als 3000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Methoden, Krebs zu bekämpfen. Nun sollte ein neues Gebäude entstehen – fünf Stockwerke hoch, mit 2000 Quadratmetern Platz für ein neues Zentrum, das chemische und biologische Krebsforschung vereint.

Ein neues Krebsforschungszentrum mitten in Paris

Dafür müsste der Pavillon des Sources weichen. So geplant und offiziell genehmigt von den französischen Behörden im März 2023. Alles hätte vermutlich seinen Lauf genommen, wäre nicht Baptiste Gianeselli zufällig an dem Gebäude vorbeigekommen und hätte die Freigabe zum Abriss entdeckt. Der Denkmalschützer wunderte sich und stellte Recherchen an, was es mit dem Pavillon auf sich hat – und startete eine Kampagne gegen den Abriss.