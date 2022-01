Vernachlässigung: Ungeliebt als Kind, depressiv als Erwachsener

Wer sich als Kind von den Eltern nicht geliebt fühlte, erkrankt im Erwachsenenalter eher an einer Depression. Das ist das Ergebnis einer Längsschnittstudie mit mehr als 5000 repräsentativ ausgewählten Jugendlichen in den USA. Ein Mangel an liebevoller Zuwendung kann demnach ebenso Spuren in der Psyche hinterlassen wie andere, bekannte Risikofaktoren, darunter Misshandlung und sexueller Missbrauch.

Wie das Team um den Gesundheitsforscher Manik Ahuja von der East Tennessee State University berichtet, gaben rund 16 Prozent der Befragten im Alter von Mitte 20 bis Anfang 30 an, dass bei ihnen schon einmal eine Depression diagnostiziert wurde. Ungefähr ebenso viele berichteten, sich oft unerwünscht und nicht geliebt gefühlt zu haben, und doppelt so viele (30 Prozent) hatten dieses Gefühl manchmal – mehr als 50 Prozent jedoch nie. Jene, die sich als Jugendliche oft so gefühlt hatten, hatten ein dreimal höheres Risiko für eine Depression; Frauen im Mittel etwas weniger, Männer etwas mehr. Tauchte das Gefühl nur manchmal auf, war das Risiko immer noch um den Faktor 1,6 erhöht.

Das Studiendesign erlaubt zwar keinen Rückschluss auf Ursache und Wirkung. Doch die Forschung lässt keinen Zweifel daran, dass die Kindesentwicklung wesentlich von einer liebevollen Beziehung zu den primären Bezugspersonen abhängt. Studien bestätigten weltweit: Ob sich ein Kind von den Eltern akzeptiert oder abgelehnt fühlte, beeinflusste sein weiteres Wohlbefinden. Die Folgen von Vernachlässigung lassen sich beispielsweise im Gehirn nachweisen, unter anderem im Hippocampus. »Vernachlässigung« bedeutet, dass es den Eltern nicht gelingt, die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen. Dazu gehört, für sein psychisches Wohlbefinden zu sorgen – ihm das Gefühl zu geben, akzeptiert und geliebt zu werden.