Gletscherarchäologie: Der eisige Pass der Wikinger

Zerschlissene Kleidung, Lederschlappen, Hufeisen und dutzende Pfeilschäfte – es ist Abfall, was Lars Pilø und seine Kollegen aufsammeln. Allerdings ist es kein gewöhnlicher Müll, für den sich die norwegischen Archäologen interessieren. Die Stücke sind bis zu 6000 Jahre alt und verraten den Forschern viel über das alpine Leben der Vergangenheit. Seit einem Jahrzehnt steigt Piløs Team jedes Jahr im Spätsommer in die gebirgige Gerölllandschaft von Jotunheimen auf, bis in gut 2000 Meter Höhe. Dort, inmitten der Provinz Innlandet, lesen die Forscher archäologische Artefakte auf, die anderswo kaum die Zeiten überdauern. Die Funde bestehen aus Holz, Tiersehnen, Textil oder Leder. In Europas Klima vergehen organische Stoffe relativ rasch. In Norwegens Gebirgsregion lagern sie Jahrtausende gut gekühlt in Eisfeldern – wie in einem gigantischen Gefrierschrank.

Insgesamt 3000 Objekte haben die Gletscherarchäologen bislang dokumentiert. Unweit mancher Eisflecken fanden sie zudem Rentiergeweihe, Knochen von Pferden und deren Hinterlassenschaften aus Lebzeiten: Das Eis hat auch den Mist der Tiere perfekt konserviert. Über das Alter der Stücke verraten die Fundplätze allerdings wenig. Deshalb haben Pilø und sein Team dutzende C-14-Datierungen durchgeführt und festgestellt: Die ältesten Objekte stammen aus der frühen Jungsteinzeit Skandinaviens, zwischen 4000 bis 3700 v. Chr., während die jüngsten Objekte bis in die Gegenwart reichen. Doch wie ist all das überhaupt in die raue Landschaft von Jotunheimen geraten? Was hat die Menschen dort hinaufgetrieben?

Aus den Funden und Fundorten schließen die Archäologen, dass die eisigen Regionen aus dreierlei Gründen ein lohnendes Ziel für die Menschen waren: Jagd, Viehtrieb und Handel. Den Austausch von Waren hatte man vor allem zur Zeit der Wikinger forciert. Eine ihrer Handelsrouten haben die Gletscherarchäologen nun im Gebirge von Jotunheimen entdeckt.

Routen durchs Gebirge

Der prähistorische Müll führte die Forscher auf die Spur. Er fand sich entlang eines Eisfelds, dem Lendbreen, auf knapp 2000 Meter Höhe. Der Eisfleck schmiegt sich an einen Berghang und säumt den Gebirgsrücken von Lomseggen. Genau dort, so schreiben die Forscher in einer jüngst veröffentlichten Studie in »Antiquity«, verlief ein Pass, auf dem vor allem zwischen 300 und 1000 n. Chr. Menschen unterwegs waren. Über die Route gelangten Bauern und Händler nicht nur schnell von den Talsiedlungen in hoch gelegene Sommergehöfte, sondern besonders zur Wikingerzeit transportierten sie hierüber auch begehrte Güter wie Rentiergeweihe und Felle, die über Skandinavien hinaus gehandelt wurden.