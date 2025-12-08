3I/ATLAS: Der interstellare Besucher im Blick von Hubble und JUICE

Nach wie vor steht der dritte interstellare Besucher, der Komet 3I/ATLAS, unter intensiver Beobachtung, sowohl von der Erde aus als auch aus dem Weltraum, da er sich derzeit immer mehr der Erde annähert. Ende November 2025 wurde das Weltraumteleskop Hubble (HST) erneut auf den Schweifstern gerichtet; es hatte ihn schon kurz nach dessen Entdeckung im Juli aus sehr großer Distanz beobachtet. Bei der neuen Aufnahme, die am 30. November mit der Weitfeld-Kamera 3 im Ultravioletten entstand, war er der Erde bis auf 286 Millionen Kilometer nahegekommen, das entspricht der 1,9-fachen Entfernung des Blauen Planeten zur Sonne. Den geringsten Abstand von 270 Millionen Kilometern wird der Komet am 19. Dezember erreichen.

Das HST-Bild, das bei einer Wellenlänge von 350 Nanometern entstand, zeigt den Kernbereich des Kometen, die Koma. Sie hat einen Durchmesser von etwa 120 000 Kilometern. Der helle Punkt in der Bildmitte markiert den Bereich mit der höchsten Gasdichte. Der eigentliche feste Kern des Kometen ist nicht zu sehen; er wird auf eine maximale Größe von elf Kilometern geschätzt, ist aber wahrscheinlich kleiner. Da das HST dem Kometen nachgeführt wurde, sind die Sterne im Hintergrund zu Strichen verzogen. Das Weltraumteleskop soll 3I/ATLAS noch für mehrere Monate weiterverfolgen, bis er in den Weiten des Alls verschwindet.

Einen ganz anderen Blickwinkel auf den Kometen als das Weltraumteleskop Hubble hatte die europäische Raumsonde JUICE, die sich auf ihrem langen Weg zum Riesenplaneten Jupiter befindet. Sie wurde Anfang November auf den Schweifstern ausgerichtet, wobei fünf wissenschaftliche Instrumente und die Navigationskamera zum Einsatz kamen. JUICE war zu dieser Zeit nur 66 Millionen Kilometer von 3I/ATLAS entfernt. Die Datenübermittlung ist jedoch stark eingeschränkt, weil sich die Sonde derzeit noch dicht bei der Sonne befindet. Zurzeit nutzt JUICE ihre Parabolhauptantenne als Hitzeschutzschild, um die empfindliche Bordelektronik vor Überhitzung durch die Sonnenstrahlung zu schützen, denn die Sonde ist auf den Betrieb im Bereich von Jupiter ausgelegt. Somit können Daten nur über eine Hilfsantenne mit wenigen Bits pro Sekunde übertragen werden.