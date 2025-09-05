3I/ATLAS: Der interstellare Komet hat einen deutlichen Schweif

Am 27. August 2025 wurde das 8-Meter-Teleskop Gemini South auf dem Cerro Pachon in Chile auf den interstellaren Besucher 3I/ATLAS gerichtet, der sich auf seinem Weg durch das Sonnensystem unserem Zentralgestirn nähert. Der Schweif hat sich gegenüber früheren Beobachtungen deutlich ausgeweitet, der Komet ist wesentlich aktiver geworden. Er heizt sich durch die zunehmende Sonneneinstrahlung immer mehr auf, wodurch seine leichtflüchtigen Bestandteile wie Wassereis und gefrorene Gase wie Kohlendioxid auftauen und in den umgebenden Weltraum entweichen. Dadurch bildet sich um den eigentlichen festen Kern des Kometen eine Gashülle, die Koma. Durch die Einwirkung des Sonnenwinds, eines stets von der Sonne ausgehenden Stroms elektrisch geladener Teilchen, werden die Gase in der Koma ionisiert und zu einem Schweif ausgezogen, der viele Millionen Kilometer lang sein kann. Zudem reißen die entweichenden Gase Staubteilchen und gröbere Partikel aus dem Kern mit sich, die ebenfalls einen Schweif bilden.

Beobachtet wurde Komet 3I/ATLAS mit dem Hochleistungsspektrografen GMOS, dem Gemini Multi-Object Spectrograph, um das Objekt in mehreren Spektralbereichen in langbelichteten Aufnahmen zu erfassen. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen erstreckte sich der interstellare Komet samt Schweif nur über eine halbe Bogenminute am Himmel, etwa ein 60. der Vollmondscheibe. Die Aufnahmen entstanden im nahen Ultraviolett und im Visuellen bei Wellenlängen von 350 Nanometern (ultraviolett), 475 Nanometern (blau), 630 Nanometern (grün) und 780 Nanometern (rot).