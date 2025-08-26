Komet: Interstellarer Besucher spuckt jetzt Gase aus

Der interstellare Komet 3I/ATLAS nähert sich immer mehr der Sonne und wird seine dichteste Annäherung Ende Oktober durchlaufen. Am 6. August 2025 wurde er mit dem James-Webb-Teleskop (JWST) in unterschiedlichen infraroten Wellenlängen beobachtet. Die Bilder und Messdaten enthüllen einen aktiven Kometen, der aufgrund seiner Annäherung an die Sonne neben viel Staub jetzt auch Gase ausstößt. Eine Forschungsgruppe um Martin A. Cordiner vom Goddard Space Flight Center der NASA konnte Anteile von Wasserdampf (H 2 O), Kohlendioxid (CO 2 ), Kohlenmonoxid (CO), Karbonylsulfid (OCS) sowie feine Teilchen von Wassereis in der Gashülle des Kometen, der Koma, nachweisen. Zum Zeitpunkt der Beobachtungen befand sich 3I/ATLAS 3,32 Astronomische Einheiten, also das 3,32-Fache des Abstands der Erde zur Sonne, vom Zentralgestirn entfernt.

Die nachgewiesenen Gase sind alle von einheimischen, das heißt solaren Kometen bekannt und stellen für sich betrachtet nichts Ungewöhnliches dar. Allerdings weicht das Verhältnis von Kohlendioxid zu Wasserdampf deutlich von der Norm ab. Mit einem Wert von acht ist es eines der höchsten jemals in einem Kometen festgestellten. Dies deutet darauf hin, dass der Kern wohl überwiegend aus Trockeneis (gefrorenem Kohlendioxid) bestehen könnte und Wassereis nur zu einem geringeren Anteil vertreten ist.

© NASA/James Webb Space Telescope / NASA’s Webb Space Telescope Observes Interstellar Comet (Ausschnitt) Der interstellare Komet im Visier vom James-Webb-Teleskop | Mit dem James-Webb-Teleskop wurde der interstellare Besucher 3I/ATLAS in drei unterschiedlichen Wellenlängen aufgenommen, das mittlere Teilbild zeigt die Strahlung im Bereich von Kohlendioxid (CO 2 ), das rechte die Emission von Wasserdampf (H 2 O), die deutlich schwächer ist. Das linke Teilbild zeigt den gesamten infraroten Strahlungsfluss.