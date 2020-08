Aids: Der lange Weg zu einer HIV-Impfung

Das HI-Virus hat jedoch vergleichsweise wenige charakteristische Merkmale auf seiner Oberfläche. Und diejenigen Strukturen, die das Immunsystem theoretisch angreifen könnte, verstecken sich hinter einem Schild aus komplexen Kohlenhydraten: »Dieses so genannte Glykanschild macht es für Antikörper sehr schwierig, an das Virus zu binden«, erklärt Ballou.

Behindert die Corona-Pandemie die Aidsprävention und HIV-Impfstoffentwicklung? Für das Jahr 2020 Für das Jahr 2020 rechnet die WHO mit einer halben Millionen zusätzlichen Aidstoten , weil Programme pausieren mussten. Vielen Stiftungen werden in den nächsten Monaten wahrscheinlich Gelder fehlen, da Spendenveranstaltungen ausfallen und die Wirtschaft weltweit in eine Krise geraten ist. Die Deutsche Aidshilfe zum Beispiel schreibt, man rechne mit mehrstelligen Spendeneinbußen, die vor allem die lokalen Aidshilfen hart treffen werden. Die Deutsche AIDS-Stiftung verzeichnet bereits jetzt einen fünfstelligen Spendenausfall, weil die Operngalas in Düsseldorf und in Bonn im Frühjahr nicht stattfinden konnten. Noch können lokale Partner in Afrika ihre Patienten mit HIV-Medikamenten und den regelmäßigen Check-ups versorgen. Aber auch dort spürt man bereits den Druck durch die Coronakrise und einzelne Präventionsprogramme melden erste Rückgänge. In der Impfstoffforschung selbst hingegen lässt sich davon bislang noch nichts merken. Große öffentliche Geldgeber wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft geben an, Gelder seien nicht aus anderen Bereichen abgezogen worden, um einen Corona-Impfstoff zu finanzieren.

Damit noch nicht genug: Von HIV gibt es viele Subtypen und Mutationen. Es mutiert beispielsweise viel schneller als Sars-CoV-2. Eine einzige Person allein ist meistens von einem ganzen Schwarm an mutierten HI-Viren und Subtypen infiziert. All das erschwert die Impfstoffentwicklung. Bei Sars-CoV-2 hingegen treffen die genannten Punkte nicht oder nur in geringerem Ausmaß zu. Daher sind einige Virologen optimistisch, dass es bereits im Jahr 2021 oder 2022 einen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 geben könnte. Sicher ist das aber nicht.

Verschiedene Strategien

In den letzten Jahren wurden vor allem drei unterschiedliche Impfstrategien gegen HIV erforscht: Die erste setzt darauf, gewisse Bruchstücke des HI-Virus in den Körper zu injizieren – also beispielsweise bestimmte charakteristische Oberflächenproteine des Erregers. Die zweite Strategie nutzt gezielt veränderte Viren, so genannte virale Vektoren. Dazu werden für den Körper unschädliche Viren mit Merkmalen des HI-Virus ausgestattet. Die dritte Methode verwendet ein spezielles Werkzeug von Zellen, so genannte mRNA, »messenger RNA«. Eine mRNA enthält einen Bauplan für ein Protein, das dann von den Zellen hergestellt wird. Bei einer mRNA-Impfung möchte man einen solchen Bauplan für charakteristische Virusproteine in Körperzellen einschleusen. Die Zellen würden dann anfangen, die Proteine herzustellen und auf ihrer Oberfläche zu präsentieren.

Bei allen Strategien soll das Immunsystem die Virusproteine schließlich als fremd und potenziell schädlich erkennen, eine Immunreaktion entwickeln und Antikörper gegen die Proteine herstellen. Während die ersten beiden Strategien bei anderen Impfungen bereits erfolgreich eingesetzt werden, existiert eine funktionierende mRNA-Impfung noch nicht. Bei dem neuen Coronavirus setzt man große Hoffnungen auf die mRNA-Methode. Bei HIV gehen Experten mittlerweile auf Grund von Tierstudien davon aus, dass eine wirksame Impfstrategie höchstwahrscheinlich nur durch eine Abfolge verschiedener Impfungen zu erreichen ist.

Erste Erfolge

Der erste kleine Erfolg in der Entwicklung eines HIV-Impfstoffs gelang dann auch mit einer Kombination von Impfstoffen im so genannten Thai-Trial. Die im Jahr 2009 vom US-amerikanischen Militär durchgeführte Phase-III-Studie mit mehr als 16 000 Testpersonen zeigte, dass die Infektionsrate in einem Zeitraum von 3,5 Jahren in der Gruppe der Geimpften um etwa 30 Prozent im Vergleich zur Kontrollgruppe sank. Verwendet wurde ein Konzept, das aus zwei Einzelinjektionen besteht: ein so genanntes Prime-Boost-Vakzin. Bei der ersten Gabe, dem Primer, handelte es sich um einen viralen Vektor: eine veränderte Form eines so genannten Adenovirus, dem Bestandteile des HI-Virus zugefügt wurden. Adenoviren sind eine Erregergruppe, die eine Vielzahl von Erkrankungen auslösen können, etwa der Atemwege oder des Magen-Darm-Traktes. Für die Impfung werden sie aber abgeschwächt, so dass sie ungefährlich sind.

Die Boosterimpfung besteht stets aus einem anderen Impfstoff; beim Thai-Trial wurde ein charakteristisches Protein des HI-Virus verwendet. Die Kombination aus Primer und Booster soll das Immunsystem besonders stark anregen, indem die erste Impfdosis bereits eine Reihe von Immunzellen generiert, die Teile des HI-Virus erkennen. Diese Zellen würden dann eine schnellere und stärkere Immunreaktion auf den Booster hervorrufen.