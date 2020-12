Radioteleskop: Der Moment, als Arecibo einstürzt

Noch im November kündigte die US-amerikanische National Science Foundation (NSF) an, das beschädigte Radioteleskop Arecibo auf Puerto Rico zu demontieren. Dann am 1. Dezember um 7.55 Uhr Ortszeit (12.55 Uhr mitteleuropäische Zeit) stürzte die Antennenplattform ab, die über der Teleskopschüssel aufgehängt war. Was genau in diesem Moment des Dienstagmorgens geschah, zeigen zwei Videoaufnahmen, welche die NSF jüngst veröffentlichte.