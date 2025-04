Objekt des Monats: Das zweite Schmuckkästchen am Südhimmel

Anblick im Amateurteleskop

NGC 3293 ist mit 4,7 mag so hell und mit einem Durchmesser von rund acht Bogenminuten derart kompakt, dass Michael Fritz ihn in einer dunstfreien Nacht von der Kanareninsel La Palma aus schon mit bloßem Auge ausmachen kann – und dies bei einer Kulminationshöhe von nur 3,5 Grad über dem Südhorizont. Im 7 × 50-Feldstecher erscheint NGC 3293 immer noch als Lichtknoten, der sich nicht in einzelne Sterne auflösen lässt. Erfahrene Beobachter können jedoch bereits erahnen, dass das nebelige Erscheinungsbild von Sternen stammt und es sich beispielsweise nicht um eine leuchtende Gaswolke oder eine entfernte Galaxie handelt. Der offene Sternhaufen markiert den südöstlichen Eckpunkt eines im Fernglas auffälligen, ungleichen Vierecks mit Sternen von etwa 4. Größe.

Wenn NGC 3293 höher am Himmel steht, bietet er bei 20-facher Vergrößerung in einem 130-Millimeter-Refraktor einen wirklich eindrucksvollen Anblick (siehe »Edelsteine im Süden«). Michael Fritz stuft ihn im Vergleich zu NGC 4755, also dem originären Schmuckkästchen, als durchaus ebenbürtig ein. Zusammen mit NGC 6231 im Sternbild Skorpion sind dies die drei am dichtesten gepackten Sternhaufen – wahre Leuchtfeuer –, die man an unserem Himmel finden kann. Bei NGC 3293 sind insgesamt nur ungefähr 40 Sterne der 7. bis 12. Größe sichtbar, aber ihre Kompaktheit und interessante Anordnung begeistern. Der Haufen verträgt selbst hohe Vergrößerungen sehr gut, sie machen ihn sogar noch prächtiger.

© links: Alexander Voigt; Bearbeitung: SuW-Grafik; Mitte: Michael Fritz; Bearbeitung: SuW-Grafik; rechts: Stellarium; Bearbeitung: SuW-Grafik (Ausschnitt) Edelsteine im Süden | Von Chile aus lässt sich NGC 3293 in voller Pracht fotografieren, und auch die helleren Bereiche des Nebels Gum 30 sind als rote Schleier erkennbar (links). Alexander Voigt belichtete insgesamt 1,4 Stunden mit einer CCD-Kamera FLI ProLine PL16803 an einem Ritchey-Chrétien-Teleskop TEC 500 RC mit einer Öffnung von 50 Zentimetern (f/9,0). Die Nachbearbeitung erfolgte mit PixInsight und Photoshop. Auch im visuellen Eindruck, den Michael Fritz mit seiner Zeichnung festgehalten hat, sind viele Sterne erkennbar (Mitte). Dabei beobachtete er an seinem 13-Zentimeter-Refraktor bei Vergrößerungen von 20- bis 150-fach. Norden ist oben. Das Feld durchmisst 26 Bogenminuten. Auf der Karte (rechts) sind die hellsten Sterne markiert, die sich in Helligkeit und Farbe gut voneinander unterscheiden lassen.

Bei 150-facher Vergrößerung hat der dichte Zentralbereich einen eckigen Umriss und misst sechs Bogenminuten, wobei sich Ausläufer bis auf ein Areal von zehn Bogenminuten erstrecken, hauptsächlich in östlicher Richtung. Michael Fritz zählt nun 70 Sterne, allerdings wurden mit großen Teleskopen bis zu doppelt so viele gesichtet. Je länger man NGC 3293 betrachtet, umso stärker wird die morphologische Ähnlichkeit zu dem »echten« Schmuckkästchen.