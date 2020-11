Astrophysik: Der Radioblitz des Magnetars

Für die Sternleiche SGR J1935+2154 ist das Extreme eigentlich alltäglich, doch vor rund 31 000 Jahren übertraf sie sich selbst: Für den Bruchteil einer Sekunde schleuderte sie nicht nur das für sie übliche Maß an Gamma- und Röntgenstrahlen ins All, sondern flutete unsere Galaxie auch mit Radiowellen. Am 28. April 2020 der menschlichen Zeitrechnung erreichten sie die Erde – und könnten hier dabei helfen, ein großes Rätsel der Astrophysik zu lösen.

Immer wieder blitzt irgendwo im All eine extrem helle Quelle von Radiostrahlung auf, nur um nach ein paar Millisekunden wieder zu verschwinden. Lange konnten Forscher bloß spekulieren, was hinter diesen »Fast Radio Bursts« steckt. Denn stets fanden die Ausbrüche in fernen Galaxien statt, also in einer Distanz von vielen Millionen Lichtjahren – zu weit entfernt, um etwas über den Auslöser zu erfahren.

Ausbruch eines Magnetars

Bei dem Schwall von Radiowellen, der die Erde am 28. April 2020 erreichte, ist das anders. Er ging von einem schon länger bekannten Sternsystem in unserer Milchstraße aus, wie mehrere Forschergruppen in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins »Nature« berichten. Die 31 000 Lichtjahre entfernte Region ist Heimat des Magnetars SGR J1935+2154. Er gehört zu einer sehr seltenen Klasse von Neutronenstern, von der in unserer Galaxie gerade mal 30 Exemplare bekannt sind.

Magnetare entstehen, wenn ein Riesenstern all seinen Brennstoff aufgebraucht hat und in einer Supernova explodiert. Der Stern verliert dabei seine Hülle, während sich sein Kern immer dichter zusammenzieht. Am Ende bleibt eine nur 20 Kilometer große Kugel zurück, welche die Masse unserer Sonne – oder auch etwas mehr – in sich vereint. Die Schwerkraft saugt die Materie dabei so stark an, dass Elektronen in ihre Atomkerne gedrückt werden und Neutronen entstehen.