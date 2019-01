Kaiser Wilhelm II. im Exil: Der schrille Zwangspensionär

Argwöhnisch beobachtete Ilsemann die über 20 Jahre jüngere Besucherin und holte Erkundigungen über sie ein (»Die Fürstin Castell sagte, dass die Prinzess in Deutschland als falsch und männertoll bekannt sei«). Und er war traurig, weil er an die gute Kaiserin denken musste. Schon am ersten Abend des Hermo-Besuchs änderte Wilhelm, der sonst nie ins Bett fand, seine Gewohnheit: »Schon um 10 Uhr zog der Kaiser sich mit ihr in ihre Gemächer zurück.« Wie die höchst agile Brautanwärterin Wilhelm für sich einzunehmen wusste, mag dahingestellt bleiben. Fakt ist, dass schon am 5. November 1922 die Hochzeitsglocken läuteten. Hierzu ließ sich Seine Majestät in der Uniform des 1. Garderegiments fotografieren und bat Ilsemann, er möge auf etwaige Anfragen nach dem Grund erklären, »dass ich mich noch im Krieg befinde, dass ich deshalb meine Kriegsuniform, mit der ich seinerzeit hier über die Grenze kam, weitertragen werde«.

Gewehr bei Fuß

Wilhelm schwebt auf Wolke sieben. Mit dem privaten Glück wächst auch wieder sein Verlangen, möglichst bald zu Hause die Macht zu übernehmen. Ungeduldig steht der Exilkaiser Gewehr bei Fuß und deutet nahezu jede politische Veränderung als sicheres Anzeichen für seine baldige Rückkehr. Im November 1923 sorgt sein einstiger Feldherr Ludendorff gemeinsam mit einem gewissen Hitler in München für Aufruhr. Wieder ist Wilhelm wie elektrisiert: »Die Ereignisse zeigen aufs Neue, dass eben nicht wieder Ruhe und Ordnung kommt, bis sie wieder ihren Kaiser in Deutschland haben.« Voller Erwartung schreibt er seinen Generälen: »Wenn Ihr mich braucht, ruft mich, ich bin jederzeit bereit, zurückzukehren.«

Es ruft aber keiner. Im Gegenteil, zum Leidwesen des Exilanten konsolidiert sich die Republik. Und schuld daran ist ausgerechnet sein »treuer Eckart«, Feldmarschall von Hindenburg. Dieser sei für seine Flucht verantwortlich, habe er ihn doch damals zu dem verhängnisvollen Schritt überredet und maße sich nun eine Stellung an, die doch nur ihm, dem gottgewollten Monarchen, gezieme. Denn der Sieger von Tannenberg hatte sich 1925 zur Kandidatur für die Nachfolge von Reichspräsident Ebert bewegen lassen und die Wahl triumphal gewonnen. Als »Ersatzkaiser« gelingt es Hindenburg, viele Menschen mit der Republik zu versöhnen. Für den »richtigen« Kaiser grenzt das an Hochverrat. Die Beteuerungen seines einst höchsten Offiziers, er stehe treu zu seinem »kaiserlichen Herrn«, ignoriert Wilhelm.

Weil ihm Deutschland in den Goldenen Zwanzigern nur wenig Stoff für seine Rückkehrfantasien bietet, müssen entlegenere Ereignisse herhalten. Als im Juli 1927 der rumänische König stirbt, sieht Wilhelm wieder einmal seine Stunde gekommen. »Das bedeutet ein zweites Sarajevo«, verkündet er. Aus sicherer Quelle will er wissen, dass die Engländer bereits mobil machen gegen Moskau und daher ein Durchmarschverlangen an die Reichsregierung richten. »Deshalb werde ich gezwungen sein, einzugreifen. Ich will mir ja nicht schmeicheln, aber wenn die Engländer sehen, dass ich die Zügel der Regierung wieder ergriffen habe, werden sie mehr Respekt bekommen.« Doch nichts passiert.

Bald gibt ihm jede auch noch so fantastisch anmutende Gelegenheit Anlass für neue Rückkehrhoffnungen. Statt auf Adel und Offizierskorps setzt er nun auf die deutschen Arbeiter, jene Gesellschaftsgruppe, die er wenige Jahre zuvor noch als Schweinebande bezeichnet hatte: »Ich brauchte nur zu pfeifen, dann hätte ich Zehntausende hinter mir«, verkündet er vollmundig. Und als auch die Massen sich nicht rührten, spekuliert der Emigrant darauf, dass ihn einer ganz gewiss heim ins Reich holen werde: Adolf Hitler.

Unheilvolle Allianz

Als die Weltwirtschaftskrise die Saat des Nationalsozialismus aufgehen lässt, keimen auch die Hoffnungen im Haus Doorn. Getreu dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt, setzt das Kaiserpaar nun auf die braune Karte, wobei die Initiative in diesem Fall mehr von Hermine ausgeht. Hermo oder I.M. (Ihre Majestät) – Spitzname Giftspritze – knüpft Kontakte zu Hitlers zweitem Mann, dem hochdekorierten Weltkriegsflieger Hermann Göring. Ihn holt sie am 17. und 18. Januar 1931, dem 60. Jahrestag der Versailler Kaiserproklamation 1871, nach Doorn. Inzwischen setzt auch Wilhelm große Hoffnungen in den Gast aus Berlin. Wieder notiert Ilsemann: »Der Kaiser hat aus allen Äußerungen Görings entnommen, dass er für seine Rückkehr arbeiten wird [...]. Auch Ihre Majestät, die Kaiserin, ist sehr stolz auf ihren Erfolg mit Göring und spricht nur noch von ›dem treuen und anständigen Menschen‹.«

Laden... © ahavelaar / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Haus Doorn | Üppige Zuwendungen aus der republikanischen Staatskasse erlaubten es dem Exilanten, ein einigermaßen standesgemäßes Leben zu führen. Heute ist das kleine Schloss nahe Utrecht ein Museum.

Was Wilhelm II. dazu bewegt, trotz aller immer wieder geäußerten Bedenken den Pakt mit den Nationalsozialisten zu suchen, ist eine offene Frage der Geschichtsforschung. Für den deutschen Historiker und Publizisten Volker Ullrich ist der Fall klar: Es war »ein trübes Gemisch aus illusionären Restaurationshoffnungen und antidemokratischen Ressentiments«, das zu der unheiligen Allianz zwischen dem Royalisten und den Braunhemden führte. Ob auch Wilhelms strammer Antisemitismus die Nazis attraktiv machte, lässt sich nicht eindeutig sagen. Auf jeden Fall aber hegte Wilhelm II. bereits während seiner Regierungszeit Ressentiments gegenüber Juden. Und diese haben im Exil zugenommen, wie der englische Historiker John C. G. Röhl dank akribischem Aktenstudium nachweisen konnte.

Kaum im Exil angekommen sei Wilhelm »in einen paranoiden Alptraum versunken, durchdrungen von der Vorstellung, dass satanische Mächte am Werk gewesen seien, um ihn und alles Edle zu vernichten, wofür er zeitlebens ritterlich gekämpft habe«, schreibt Röhl. Im fatalen Einklang mit den Strömungen der Zeit verfiel Wilhelm der fixen Idee einer jüdischen Weltverschwörung gegen die deutsche Monarchie. Die Novemberrevolution, so der »rachsüchtige Exilant« (Röhl), sei ein »Verrat des von dem Judengesindel getäuschten belogenen Deutschen Volkes gegen Herrscherhaus und Heer« gewesen.

Am 2. Dezember 1919 schrieb er dem allertreuesten seiner Generalfeldmarschälle, August von Mackensen: »Die tiefste und gemeinste Schande, die je ein Volk in der Geschichte fertiggebracht, die Deutschen haben sie verübt an sich selbst. Angehetzt und verführt durch den ihnen verhassten Stamm Juda, der Gastrecht bei ihnen genoss. Das war sein Dank! Kein Deutscher vergesse das je und ruhe nicht bis diese Schmarotzer vom Deutschen Boden vertilgt und ausgerottet sind! Dieser Giftpilz am Deutschen Eichbaum!«

Übelster Antisemitismus

Auch im weiteren Verlauf seiner Exilzeit tat sich Wilhelm im kleineren Kreis mit übelsten antisemitischen Äußerungen hervor. Im März 1921 legte er seine krude Weltanschauung bei einem seiner allabendlichen Tischgespräche dar: »Wenn wieder einmal andere Zeiten in Deutschland kämen, müssten die Juden gehörig dran glauben. Etwa 80 Milliarden seien von ihnen ins Ausland verschoben worden. Die müssten sie wieder ersetzen […]. Alles müssten sie hergeben, ihre Sammlungen, ihre Häuser, jedweden Besitz. Aus allen Beamtenstellen müssten sie ein für alle Mal entfernt werden, sie müssten vollkommen zu Boden geworfen werden.« Er rief nach einem »regelrechten internationalen Allerweltspogrom« als »die beste Lösung«. Und am 15. August 1927 notierte Ilsemann: »Die Presse, Juden und Mücken sind eine Pest, von der sich die Menschheit so oder so befreien muss. Das Beste wäre wohl Gas.« Von einer solchen Auffassung war es nicht mehr weit zum Holocaust.

»Ich will das nicht ohne die Nazis erreichen, der Nazischwung muss mitbenutzt werden« (Wilhelm II.)

Vorrangig scheint Wilhelm jedoch in den Nazis die Steigbügelhalter für seine Rückkehr nach Berlin gesehen zu haben. Sein Gast Göring aber denkt nicht daran. Er interessiert sich mehr für einen funkelnden Hohenzollern-Orden, den er sich an die Brust heften will. Mehr als unverbindliche Bekundungen kommen dem späteren Reichsmarschall nicht über die Lippen, auch 16 Monate später nicht, als der »treue und anständige Mensch« erneut in Doorn aufkreuzt und zum Entsetzen der Kaiserlichen in Pumphosen bei Tisch erscheint. Nein. Man muss wohl Hitler selbst gewinnen, und da ist die früher scharf kritisierte SA-Mitgliedschaft von Kaisersohn August-Wilhelm auf einmal ganz angenehm.

Doch letztlich hilft alles nichts. Denn Hitler sieht in der Monarchie nur eine konservative Verfallserscheinung. Wieder schätzte Wilhelm die Situation falsch ein. In der Hoffnung, bei Hitler zu landen, gibt er den großen Weltstaatsmann und spart nicht mit gönnerhaften Ratschlägen für das Vorgehen gegen die seiner Meinung nach abgewirtschaftete Republik. Den Legalitätskurs Hitlers hält er für viel zu zaghaft: »Er hätte mit 50 000 Nazis nach Berlin marschieren sollen, Hindenburg nach Hause schicken und selbst die Macht nehmen sollen.«

Als dann Hitler anders ans Ziel gelangt, rechnet Wilhelm stündlich mit der Rückberufung. Doch es kommt der 21. März 1933, der »Tag von Potsdam«. Wilhelm muss aus der Ferne miterleben, wie sich Hitler von Hindenburg »den Mantel Friedrichs des Großen umhängen« lässt – so sein Lamento über den Festakt mit dem symbolischen Händedruck, den der Reichspräsident als Repräsentant der preußischen Tradition mit dem neuen Reichskanzler tauscht. Für Seine Majestät ein ungeheuerlicher Akt.

Doch selbst jetzt wirft Wilhelm, inzwischen 74 Jahre alt, die Flinte nicht ins Korn – und hält sich auf Abruf: »Sie machen bereits so viel Unsinn«, konstatiert er, »dass es höchste Zeit wird, dass ich eingreife, vor allem auch, um zu verhindern, dass ein Nazi-Staat kommt.«

Irgendwie aber ist auch ihm klar, dass das Volk gewonnen werden muss und das Gottesgnadentum, auf das er sich zeitlebens beruft, allein nicht mehr als Legitimationsgrundlage für seine Herrschaft genügt: »Ich will das nicht ohne die Nazis erreichen, der Nazischwung muss mitbenutzt werden.« Doch diese Welle reitet der Exkaiser nicht mehr. Als der greise Hindenburg am 2. August 1934 stirbt, schlagen die Nazis dessen Empfehlung zur Wiedereinführung der Monarchie in den Wind. Statt auf Wilhelm II. wird die Reichswehr auf den »Führer und Reichskanzler« in Personalunion vereidigt.

Wilhelm straft »Das Dritte Reich« fortan mit Verachtung, nennt es eine »Mostrich-Republik« – braun und scharf. Das hindert ihn freilich nicht daran, Hitlers Erfolgskurve fasziniert zu verfolgen. Mit kindlichem Eifer fertigt er Lagepläne vom Geschehen im spanischen Bürgerkrieg und im beginnenden Zweiten Weltkrieg an. Er, der sich noch in Amt und Würden am liebsten hoch zu Ross in Paradeuniform im Manöver zeigte, musste nun seine Auftritte notgedrungen ins heimische Wohnzimmer verlegen. Dort spielte der »Sandkastenstratege« die Schlachten in abendlichen Strategiesitzungen nach. Akribisch trug er dabei die jeweiligen Truppenbewegungen in eine Karte ein und markierte die feindlichen Armeen mit unterschiedlichen Farben. Augenzeuge Ilsemann: »Die Meldungen über den Einmarsch deutscher Truppen in Polen trug er sofort in ein Atlas-Blatt ein. Nun hat er also wieder einen Kriegsschauplatz, den er mit blauen und roten Einzeichnungen versehen kann.«

Hingerissen vom Siegeslauf der Wehrmacht, begräbt Wilhelm seinen zwischenzeitig gehegten Groll gegen die braune Regierung und kommentiert mit Begeisterung die militärischen Erfolge Hitlers, die er »als eine willkommene Fortsetzung seiner eigenen Hegemonialbestrebungen sah«, wie der Historiker Röhl schreibt. Anlässlich der Kapitulation Frankreichs im Juni 1940 lässt sich Wilhelm sogar zu einem Telegramm an den »Anstreicher« hinreißen, in dem er Hitler »und die gesamte deutsche Wehrmacht zu dem von Gott geschenkten gewaltigen Sieg« beglückwünscht. Nicht ohne jedoch unerwähnt zu lassen, dass die siegreichen Generäle aus »Meiner Schule kamen und unter Meinem Befehl schon im [Ersten] Weltkrieg als Leutnants, Hauptmänner und junge Majoren gekämpft hatten«.

Dass Wilhelm da schon so gut wie unter Hausarrest steht, höheren Offizieren der Umgang mit ihm untersagt ist und SS-Wachen vor Doorn aufziehen, stört ihn nicht. Noch auf seinem Totenbett am 4. Juni 1941 schwärmt er: »Unsere herrlichen Truppen!«