Coronavirus: Der Stammbaum der Pandemie

Doch auch hier ist Vorsicht geboten. In einem von Jian Lu von der Universität Peking und Kollegen am 3. März in der Zeitschrift »National Science Review« veröffentlichten Artikel wurden 103 Virusgenome analysiert. Die Autoren argumentieren, dass die Viren in zwei Typen eingeteilt werden können, genannt S und L, die sich vor allem durch eine Mutation unterscheiden. Da 70 Prozent der sequenzierten Sars-CoV-2-Genome zu L, dem neueren Typ, gehören, kamen die Autoren zu dem Schluss, dass diese neue Variante aggressiver sein und sich schneller ausbreiten muss.

Aber dafür fehlen Beweise, sagt Rambaut. Die Autoren hätten »die beiden Zweige gesehen und gefolgert, dass einer größer ist, [so dass das Virus] virulenter oder übertragbarer sein muss«, sagt er. Doch nur weil ein Virus exportiert wird und anderswo zu einem großen Ausbruch führt, bedeutet das nicht, dass es sich anders verhält: »Einer dieser Zweige kann rein zufällig größer sein als der andere.« Einige Forscher haben die Autoren aufgefordert, ihre Veröffentlichung zurückziehen. »Die darin gemachten Behauptungen sind eindeutig unbegründet und bergen die Gefahr, dass zu einem entscheidenden Zeitpunkt des Ausbruchs gefährliche Fehlinformationen verbreitet werden«, schrieben vier Wissenschaftler der University of Glasgow in einer auf der Website www.virological.org veröffentlichten Antwort. Autor Lu antwortete, die Kritiker hätten seine Studie missverstanden.

Ein mutiertes Virus kann mehr oder weniger gefährlich werden

Die meisten Veränderungen im Erbgut beeinflussen das Verhalten des Virus ohnehin nicht, sagt der Berliner Virologe Drosten. Der einzige Weg, um zu bestätigen, dass eine Mutation sich wirklich auf das Verhalten des Virus auswirkt, ist, das entsprechende Virus in Zellkulturen oder Tiermodellen zu untersuchen und zu beweisen, dass der Erreger zum Beispiel besser in Zellen eindringen kann oder leichter zu übertragen ist, sagt er. Und wenn sich das Virus in einer wichtigen Eigenschaft verändert, könnte es in die eine oder andere Richtung gehen und mehr oder weniger gefährlich werden. Im Jahr 2018 veröffentlichte Drostens Gruppe eine Arbeit, die zeigte, dass das Virus zu Beginn des Sars-Ausbruchs von 2002 und 2003 einen kleinen Teil seines Genoms verloren hat, nämlich 29 Basenpaare in einem Gen. Als die Forscher diese Basenpaare im Labor wieder in das Erbgut einfügten, konnte sich das Virus in verschiedenen Zellkulturmodellen wieder besser vermehren.

Es mag seltsam erscheinen, dass sich eine Mutation durchsetzt, die das Virus schwächt. Aber genau das kann passieren, wenn der Erreger gerade erst in die menschliche Population eingedrungen ist und nicht mit Stämmen konkurriert, denen die Mutation fehlt, sagt Drosten. »Leider hat das neue Corona-Virus diese Deletion nicht.« So schien es bislang zumindest. Diese Woche haben Forscher aus Singapur eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass in Virussequenzen von Patienten aus dem Ausbruch dort im gleichen Teil des Erbguts ein Stück von 382 Basenpaaren fehlt. Es liegt nahe zu vermuten, dass diese Deletion das Virus dort ebenso abgeschwächt hat wie damals Sars. Möglicherweise könnte das sogar geholfen haben, den Ausbruch in Singapur in den Griff zu bekommen. Doch bis es gute Daten aus dem Labor gibt, ist das Spekulation, und mit Spekulationen muss man beim Erbgut von Erregern vorsichtig sein.