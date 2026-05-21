Deutschland in der Jungsteinzeit: Patchwork statt Kernfamilie

Eine Großfamilie, eine Gegend, ein Megalithgrab – vor mehr als 5000 Jahren trugen Menschen in Europa so ihre Toten zu Grabe. Doch ein Teil des jungsteinzeitlichen Deutschlands tickte offenbar anders. In Megalithgräbern der Wartbergkultur aus der Zeit von etwa 3400 bis 2800 v. Chr. und in einem Grab der Trichterbecherkultur-West erwiesen sich knapp die Hälfte der Toten als nicht biologisch miteinander verwandt. Wie Genanalysen außerdem verrieten, bezeugen die übrigen Verstorbenen Verwandtschaften verschiedenen Grades – in einem Fall über weite Distanzen und Kulturgrenzen hinweg: Ein Vater und sein Sohn wurden etwa 225 Kilometer voneinander entfernt bestattet, berichten Johannes Müller und Ben Krause-Kyora von der Universität Kiel zusammen mit ihrem Team in »Science«. Ihre Gendaten gewähren zudem Einblick in die Familiengepflogenheiten der späten Jungsteinzeit, die zum Teil bereits anderswo in Europa beobachtet wurden: Frauen wanderten von auswärtigen Gemeinschaften ein, während die Männer an ihrem Heimatort blieben – und mehr als eine Partnerin haben konnten.

In der Zeit von etwa 4500 bis 2800 v. Chr. war der Bau von Megalithgräbern in Europa weitverbreitet – von der Iberischen Halbinsel bis nach Skandinavien. In der Trichterbecherkultur-West, die in einer Region von den östlichen Niederlanden über das nördliche Westfalen bis nach Niedersachsen siedelte, errichteten die Menschen sogenannte Ganggräber, bei denen die Grabkammer über einen mit Steinplatten ausgekleideten Korridor zugänglich war. In solchen Grablegen wurden Dutzende Menschen bestattet.

Im Siedlungsraum dieser Kultur entdeckten die Fachleute der neuen Studie jedoch einen Ausreißer: Das Megalithgrab im niedersächsischen Dorf Sorsum bei Hildesheim passt nicht ins Muster. Die Anlage aus der Zeit von etwa 3350 bis 3100 v. Chr. wurde teils als unterirdische Kammer in den Felsboden getieft. Der Grabbau erinnere damit mehr an Gepflogenheiten der Nachbarn der Wartbergkultur, die im nördlichen Hessen, in Ostwestfalen sowie im Süden von Thüringen verbreitet war.