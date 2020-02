Artensterben: Deutschland verliert weiterhin Millionen Vögel

Zwischen 1992 und 2016 hat Deutschland rund 14 Millionen Vögel verloren, die meisten davon in der Zeit bis 2005. Danach konnten Ornithologen zumindest in Wäldern und Siedlungen wieder Zunahmen verzeichnen, während es im Kulturland weiter bergab geht. Das zeigt eine Datenerfassung des Dachverbands Deutscher Avifaunisten (DDA), die auf den Beobachtungen zahlreicher Hobby- und Profiornithologen in der Bundesrepublik basiert. Die Zahlen bestätigen zahlreiche vorherige Analysen in Deutschland wie auch in anderen Ländern Westeuropas, die teilweise dramatische Bestandsrückgänge von Feldvögeln gezeigt haben.

Arten der offenen Kulturlandschaft nehmen demnach schon seit Jahrzehnten nahezu kontinuierlich und über verschiedene Gruppen hinweg ab. Rebhuhn und Kiebitz gingen in den 24 Jahren des Erfassungszeitraums um 90 Prozent zurück; ehemals flächendeckend vorhandene »Allerweltsarten« wie Feldlerche oder Turteltaube existieren heute lediglich lückenhaft. Beim Wiesenpieper verschwanden drei Viertel der Brutpaare. Und schlecht geht es auch Arten des Feuchtgrünlandes wie Bekassine, Uferschnepfe und Braunkehlchen, die während dieser Zeit bundesweit mehr als die Hälfte ihrer Bestände eingebüßt haben. Weitere einst typische Arten für die Agrarlandschaft wie Brachpieper oder Steinschmätzer kommen nur noch in Gebieten vor, an denen Laien sie vielleicht nicht vermuten würden: in aufgegebenen Tagebauanlagen oder auf Truppenübungsplätzen, die prinzipiell mittlerweile artenreiche Ersatzbiotope darstellen.

Von 1992 bis 2005 verlor der ländliche Raum zwei Millionen Brutpaare – nach bereits vorherigem jahrzehntelangem Bestandsrückgang –, bis 2016 weitere 300 000 Paare. Der Trend für Wälder und Städte ist dagegen zweigeteilt: Auf Einbrüche in der ersten Hälfte folgte ein starker Aufwärtstrend im Wald und ein leichter in den Städten bis 2016. Seit 2005 nahm die Zahl der Vogelpaare im Wald wieder um 1,6 Millionen und in der Stadt um 500 000 Paare zu. Wegen der vorherigen Verluste liegen die Bestände jedoch noch niedriger als 1992.

Probleme auf dem Acker, Chancen in der Stadt

Gründe für die unterschiedliche Entwicklung deutet der DDA-Bericht nur an, sie sind jedoch aus vielen Studien bekannt: Wälder werden mittlerweile flächendeckend extensiver und naturschonender bewirtschaftet; die Zahl der Naturwaldreservate hat sich vergrößert. Zudem begannen Förster und private Besitzer die Wälder »umzubauen«: weg von artenarmen Fichtenforsten hin zu naturnäheren Mischwäldern. Ob sich dieser Trend zukünftig fortsetzt, muss allerdings abgewartet werden: Holz wird wieder verstärkt als Energieträger genutzt und damit der Druck auf den Lebensraum erhöht.