Diagnostik: Das riecht nach Parkinson

Die Schottin Joy Milne machte 2015 mit einem ungewöhnlichen Talent Schlagzeilen: Sie hat die Fähigkeit, Parkinson zu riechen. Von der fortschreitenden neurodegenerativen Erkrankung sind allein in den USA fast eine Million Menschen betroffen, in Deutschland leben rund 400 000 damit. Seit Milne gezeigt hat, dass sie Betroffene anhand ihres Geruchs erkennen kann, sind Forscherinnen und Forscher aus Großbritannien auf der Suche nach den Molekülen, die der Krankheit ihre besondere Geruchssignatur verleihen. Nun hat das Team eine Reihe von Molekülen ausfindig gemacht, die für die Krankheit spezifisch sind, und einen einfachen Test auf der Basis eines Hautabstrichs entwickelt, um sie nachzuweisen.

Milne hat ihre feine Nase ebenfalls einer Krankheit zu verdanken: Die 72-jährige pensionierte Krankenschwester aus Perth leidet an erblicher Hyperosmie, einer Riechstörung, die überempfindlich für Gerüche macht. Irgendwann bemerkte sie, dass ihr Mann nach Moschus zu riechen begann – ein Geruch, den sie zuvor nicht an ihm wahrgenommen hatte. Als bei ihm viele Jahre später Morbus Parkinson diagnostiziert wurde, brachte sie die Geruchsveränderung mit der Krankheit in Verbindung. Ihr Mann verstarb 2015.

Im Jahr 2012 lernte Milne bei einer Veranstaltung der Forschungs- und Hilfsorganisation Parkinson's UK den Neurowissenschaftler Tilo Kunath kennen. Kunath forschte an der Universität Edinburgh und war zunächst skeptisch. Dennoch beschlossen er und seine Kollegen, die Behauptungen von Milne zu testen. Sie gaben ihr zwölf T-Shirts, sechs von Menschen mit Parkinson und sechs von gesunden Personen. In allen sechs Fällen erkannte die Krankenschwester die Krankheit richtig – wobei es zunächst so schien, als habe sie sich bei einer Person geirrt, doch auch bei ihr wurde binnen eines Jahres Parkinson diagnostiziert.

Wieso riechen Parkinsonerkrankte anders?

Kunath begann daraufhin zusammen mit der Chemikerin Perdita Barran von der University of Manchester in England und ihren Kollegen nach den Molekülen zu suchen, die für diese Veränderung des Körpergeruchs verantwortlich sind. Die Forschenden arbeiteten mit Massenspektrometrie, um die Moleküle im Talg, der öligen Substanz auf der Hautoberfläche, zu identifizieren. Dabei entdeckten sie bei Parkinsonpatienten Veränderungen der Fettmoleküle, der so genannten Lipide.

Im September 2022 berichtete die Gruppe in der Fachzeitschrift »JACS Au« der American Chemical Society über ihre jüngste Studie: Mit einem einfachen Hautabstrich-Test war es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelungen, die Lipidsignatur, die auf Parkinson hinweist, nachzuweisen. Durch den Vergleich von Talgproben von 79 Menschen mit und 71 Menschen ohne Parkinson machten sie eine Reihe großer Lipide ausfindig, die mit einer speziellen Art der Massenspektrometrie in wenigen Minuten identifiziert werden können.

Wie zuverlässig ist der Test durch Hautabstrich?

»Ich denke, es handelt sich um eine viel versprechende Gruppe von Biomarkern«, sagt Blaine Roberts, Biochemiker an der Emory University, der nicht an der Arbeit beteiligt war. Allerdings bleibe offen, wie präzise dieser Test sei. Die Gruppe berichtete zwar über das detaillierte chemische Profil der einzigartigen Parkinsonsignatur, machte aber keine Angaben zur Genauigkeit des Tests. Studienautorin Barran zufolge soll er laut noch nicht veröffentlichter Daten mit einer Genauigkeit von mehr als 90 Prozent feststellen können, ob eine Person an Parkinson erkrankt ist.